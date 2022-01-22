連續出勤33天！駕駛「過勞」變植物人　雇主判賠1369萬元

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陳姓男子及子女還主張，雇主於107年5月16日至6月16日間，排陳男連續33天出勤，未予適當休息；台大醫院鑑定也認為，陳男發病前6個月內，有明確異常工時過長的工作負荷，因此認定陳男發病為職業災害。雇主則抗辯，陳男長期患有高血壓、高血脂等疾病為引發腦中風的原因，腦中風與駕駛職務無關，也否認工作時數達長期工作過重的標準。
承審法官認為，陳男於107年5月16日至發病前，須凌晨4時前到班駕車往返台北及桃園，趟次間有時間間隔，但工作還包括行前準備、車內清潔，排班空檔時間處於提供附隨勞務、準備工作、或隨時得被要求工作的待命狀態，均非屬休息時間，應列入工作時間。
法官認為，陳男發病前曾有連續33天、15天等異常連日工作未排休的情形，台大醫院鑑定時已一併參酌高血壓等病史，並依勞動部對於職業誘發腦心血管疾病的認定原則，認定陳男發病前6個月內有明確異常工時過長的工作負荷，應可採信。
判決書指出，雇主違反勞基法及職業安全衛生法規定，不法侵害勞工身體，應負賠償責任，但陳男無視本身疾病嚴重性也有過失，判雇主應賠償陳男勞動能力減損、醫療費用、看護費用、精神慰撫金，共新台幣1289萬餘元。此外，陳男一對子女因與陳男的親情、倫理身分法益受侵害，而受有精神痛苦，雇主應各賠償40萬元慰撫金。全案可上訴。（編輯：李亨山）