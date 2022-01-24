12月手機熱銷榜iPhone13獨霸前5　三星Galaxy A52s安卓王

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排行榜顯示，12月蘋果軍團仍持續發威，不但霸榜前5名，全台熱銷單機仍由iPhone 13 128GB拿下，而接下來就是iPhone 13 Pro Max及iPhone 13 Pro，顯見果粉大多還是喜歡高階與大螢幕的機型。從本月銷售榜單來看，iPhone總共占7席，iPhone 13系列就有6個名額，前一代熱銷單機iPhone 12 128G本月再降到第17名，傑昇通信指出，雖已開始進入產品生命週期的循環，但是價格不減反增，本月更回漲逾1.5％，可見iPhone舊機的保值率仍不容小覷。
雖然蘋果占據前5名，不過三星的表現不俗，在台灣熱銷前20款手機之中，賣得最好的機型仍是Galaxy A52s（8GB/256GB），不但擠下iPhone 13 Pro Max 128G，更蟬聯本月安卓熱銷冠軍；而旗艦機型Galaxy Z Flip3仍是市場上最夯的旗艦機，本月較上月前進一名排行21，還是以一步之遙未進排行榜內。
而陸系手機排名皆有進步，上月新進榜的OPPO A55、vivo Y21，皆大幅前進四個名次，分別排名第9名與第16名，realme C21及Redmi Note10 5G則維持第14名及第19名。傑昇通信提到，今年預期5G用戶將挑戰超過770萬，同時5G手機也將迎來爆發期，然而5G手機價格相對高點，因此像OPPO A55、vivo Y21及realme C21高性價比的入門4G手機，入手價已降至5千元有找，難怪贏得消費者青睞。