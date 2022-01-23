北京限制冬奧參賽者言論　澳官員：須保障表達自由

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雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站21日報導，科爾貝克（Richard Colbeck）說，澳洲運動員應該享有表達政治意見的自由。
科爾貝克解釋，國際奧林匹克委員會（IOC）已清楚表示，所有參賽者在使用社群媒體與接受媒體訪問時，都享有表達政治意見的自由。
科爾貝克說，威脅澳洲參賽者必須噤聲的做法，是非常嚴重的問題。
報導提到，中國政府被指將100萬名維吾爾族人拘留於新疆再教育營、數十名香港民主派人士遭當局羈押，還有數十名中國異議人士遭當局以「尋釁滋事」罪名拘捕；再加上中國女網名將彭帥在宣稱遭中國前副總理張高麗性侵後，至今外界與她的聯絡仍然受到限制。
報導又提到，隨著中國人權問題持續受到關注；許多國家的參賽者已被提醒，在逗留北京期間不宜從事政治抗議活動。
報導還提到，國際奧會自去年夏季東京奧運開始，放寬參賽者的政治表達自由。雖然在頒獎台上和比賽期間還是不得進行抗議行為；但在介紹出場時、記者會中，以及使用社群媒體時，參賽者可享有政治抗議的權利。
國際特赦組織（Amnesty International）人權大使（human rights ambassador）、前澳洲國腳佛斯特（Craig Foster）說，應該要讓國際奧會相關規定具有國際法效力。
佛斯特解釋，目前主辦國掌握詮釋相關規定的權力；這無疑是讓參賽者暴露在遭受主辦國處罰的風險中，同時也讓奧運會淪為替一些政權裝飾的「花瓶」而已。（編輯：郭中翰）1110123