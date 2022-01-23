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本土疫情炸鍋　專家：台灣已經沒有清零的選擇

▲中研究生醫所兼任研究員何美鄉今（23）日接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，現在到過年還有一周時間，其實變化很大，但可以確定的是疫情已經進入社區。(示意圖／NOWnews資料照)
▲中研究生醫所兼任研究員何美鄉今（23）日接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，現在到過年還有一周時間，其實變化很大，但可以確定的是疫情已經進入社區。(示意圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-23 16:46:30

本土疫情持續延燒，從餐廳到飯店產業，今（23）日新竹工業區也爆出4名確診，緊急快篩上千人，而指揮中心昨日公告，雙鐵禁止飲食且建議取消大型聚餐，以此發展看來，春節是否應減少出遊移動或是應考慮取消返鄉行程？中研究生醫所兼任研究員何美鄉今日接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，現在到過年還有一周時間，其實變化很大，但可以確定的是疫情已經進入社區，很多人還認為台灣有繼續清零的選擇，但綜觀國際疫情來看，台灣今（2022）年並無選擇，應該儘速施打疫苗，趁著疫苗的保護力還未開始下降開放國門，迎頭趕上國際。

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國內疫情嚴峻，不過何美鄉認為，現在距離過年還有一周，疫情變化仍有變數，應先按兵不動，「Omicron已經在我們的社區裡面了，雖然擋不住，但我們也不需要為疫情做太多奇怪的事情。」她說，病毒進入社區是遲早的事情，現階段應該趁著這一波疫情，想辦法把有資格打但沒有打的人，請出來打疫苗。

何美鄉指出，其實目前看來，雖然社區感染已經爆發，但還是維持在一定的生活圈之中，尤其是職場，台灣距離不管做什麼都會被感染的狀態還有一段距離，尤其指揮中心匡列的範圍非常廣，而且把所有足跡都算進去，「現在有感染的人，要不是一起吃飯一段時間，或是一同在職場工作的人，我們的生活模式和社交距離還是有一定保持，未來要觀察看看還有沒有新的未知感染源，像昨天70個人就被找出來了，今天也沒有比昨天多，先前看到的單日70個人是在8、9天的傳播時間中產生，疫情沒有我們想像那麼廣泛，還是一個一個的傳播。」

但何美鄉也提醒，根據研究顯示，老年人和肥胖的人很容易製造飛沫，也就是是由少數的人製造的大部分的飛沫，雖然現在還是工作的族群體染疫，但只要一進到老年人的圈子裡，就會看到更多的病例，「到那個時候還有多遠，現在還很難判斷，但是我們一定知道有沒有打疫苗差很多，趁我們現在打滿的時候趕快再開放國門，因為我們沒辦法永遠鎖國，隨著外國陸續開放的壓力，我們也一定要選擇一個危害最小的時間點。」

何美鄉表示，很多人還認為台灣有繼續清零的選擇，「但不是這個樣子，至少未來不會是一直如此。」目前第三劑疫苗已經開打，趁著疫苗的保護力還未開始下降，而且年後天氣逐漸回暖，傳播效率減低，勢必得選擇在這個時候開放國門，迎頭趕上國際。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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