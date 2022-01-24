8天狂飆224本土確診！33化學兵群馳援北捷、桃機消毒
新冠肺炎本土疫情持續升溫，8天內已超過200人確診，北市圓山大飯店也傳出員工確診。為阻絕新冠肺炎Omicron病毒持續傳播蔓延，陸軍33化學兵群今日針對台北捷運站、桃園機場採檢區及防疫旅館等處進行消毒，為守護國人的健康與安全而努力。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-24 12:16:09｜2022-01-24 12:16:29
國防部表示，化學兵今日清晨即抵達捷運站，32員官兵共16組人員分別就北捷綠線及橘線各站進行消毒作業，帶隊幹部先就站內區域分配消毒範圍，隨後官兵們以氣霧式消毒器，對站內外、通道、出入口、公共廁所及設施等全面噴灑消毒水，迅速完成作業。
帶隊的王中士表示，弟兄姐妹們接獲任務後，凌晨便出發前往各捷運站進行消毒，希望趕在上班時間前完成消毒作業，守護民眾遠離病毒，使他們能夠安心通勤。
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