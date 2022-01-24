全聯設收費停車格！他見「偷吃步」怒 店員苦嘆：是常態
台灣地狹人稠車輛數又多，在市區的停車格總是一位難求，不少店家也開始設置停車格，僅供來店客人使用，消費就可以折抵停車費。然而就有網友目睹超多客人都用「偷吃步」來停車，畫面一出更是點燃眾人怒火。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 16:12:57
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到，自己行經全聯美濃分店，看到店前方的收費停車格設有檔板，沒想到來店客人卻都只停一半，讓車身一半外露，不跨過檔板逃避收費機制。
他目睹後也立刻入店詢問「車子停這樣是被默許的嗎？」店員則無奈回應「勸說沒用，會被車主罵，時間久了，也越來越多車主習以為常都把車停這樣」。
這讓原PO不禁感嘆「還有一個客人這樣停，卻帶著3個小孩，教育失敗真的是從小影響，所以別去罵商家店員為何不監督要求實名制，就目前某些台灣人民的道德素養，店員輕則被辱罵，重則被打」。
不少網友看完也紛紛痛批「有錢買車，沒錢繳停車費，不是台灣日常嗎」、「還有更扯的是橫停，直接佔兩個車格」、「我們家附近全聯也是這樣」、「極其難看噁心的吃相」、「明明進去有消費到金額，就能折抵掉停車費，到底是有多懶？」。（編輯：潘毅）