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大姐頭上菜！昔更生人創業變總鋪師　替受刑人做會客菜

▲專做會客菜的一品會客菜食堂老闆李凱莉。（圖／潘千詩翻攝）
▲專做會客菜的一品會客菜食堂老闆李凱莉。（圖／潘千詩翻攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-01 15:52:45

曾走跳江湖的大姊大李凱莉，入監10多年獲假釋，從更生人搖身一變成「會客菜」總鋪師，過去2年多來，她拿出服務精神專心服務受刑人及其家屬。法務部日前邀請她北上大秀廚藝。她笑稱，自己絕不再走回頭路。

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李凱莉早年跟先生做八大行業，後因販毒遭判16年6月定讞，2016年12月獲假釋。李在服刑時就有改變的心，58歲假釋後，她跟妹妹合作，開著餐車賣會客菜，直到後來才籌足資金，再度回到熟悉的高雄女監附近開設店面。

▲李凱莉假釋後，開始做起會客菜生意。（圖／民眾提供）
▲李凱莉假釋後，開始做起會客菜生意。（圖／民眾提供）
她的故事會被法務部長蔡清祥注意到，是因去年檢察總長江惠民偶然聽到教育電台專訪李凱莉，江惠民將故事轉給蔡清祥，蔡聽完故事後覺得「太感人」了，某日蔡清祥南下高雄參加論壇時，特地造訪李凱莉經營的「一品會客菜食堂」。

蔡清祥說，李凱莉曾服刑10多年，大姐頭的風範過去用在錯的地方，現在用在對的地方，因她說話有說服力又發自內心，很適合引導、帶領曾經犯過錯的更生人；她買魚買肉買菜也向更生人買，不僅自己成功，也幫助更生人成功；她見到更生人的親友要從遠方來探視，她會親自幫忙照料，這種服務精神要讓社會看到。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝）
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝）
李凱莉表示，之前坐牢時曾看到有同學的奶奶，每次從北部準備好會客菜舟車勞頓到南部會面，自己母親也是，都是為了讓家人吃一頓好料，因此，假釋後第5天，她決定要做「會客菜」，她也勸做錯事的人「不對，改就好」。

法務部保護司長黃玉垣引用聖經浪子回頭的故事，以及李凱莉的成功經驗，勉勵更生人只要有心都能賦歸社會。

▲法務部保護司長黃玉垣指出，觀護人的工作是善於運用政府及民間資源，以公私協力，協助及關懷受保護管束人重新適應社會。（圖／記者潘千詩攝）
▲法務部保護司長黃玉垣指出，觀護人的工作是善於運用政府及民間資源，以公私協力，協助及關懷受保護管束人重新適應社會。（圖／記者潘千詩攝）
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