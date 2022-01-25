過年不想卡在車陣中？高公局揭連假替代道路規劃

春節連續假期預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，高速公路局今（25）日表示，針對國道易壅塞路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛，除可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請居住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，可節省行車時間。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-25 16:07:09
高公局針對國道易壅塞路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾作為改道參考。國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至臺中地區雙向建議改走台63線。
地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向等7條。
另外高公局建議連假期間往返宜蘭用路人，於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，改道台9線或106乙線；往花蓮之民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往臺北之用路人可改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮，預祝國人行車平安。