COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

過年不想卡在車陣中？高公局揭連假替代道路規劃

▲春節連續假期預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，高速公路局今（25）日表示，針對國道易壅塞路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。（示意圖／NOWnews資料照）
▲春節連續假期預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，高速公路局今（25）日表示，針對國道易壅塞路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-25 16:07:09

春節連續假期預期將有大量返鄉及旅遊車潮出現，高速公路局今（25）日表示，針對國道易壅塞路段規劃替代道路，提供用路人選擇較快速的路線行駛，除可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路外，並籲請居住在易壅塞路段沿線居民，直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段，可節省行車時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局針對國道易壅塞路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾作為改道參考。國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至臺中地區雙向建議改走台63線。 

地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向等7條。

另外高公局建議連假期間往返宜蘭用路人，於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，改道台9線或106乙線；往花蓮之民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往臺北之用路人可改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮，預祝國人行車平安。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀