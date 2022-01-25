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中國不再試圖取悅世界？外媒：兩屆北京奧會國際態度迥異

▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，外媒報導指出國際對於這場在北京舉辦的第二次奧會態度明顯不同。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022北京冬季奧運將於2月4日登場，外媒報導指出國際對於這場在北京舉辦的第二次奧會態度明顯不同。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-25 18:09:47

北京冬奧即將於2月正式開幕，除了與去年的東京夏季奧運一樣深受新冠疫情的陰影，這場為期半個月的國際體育賽事還得面臨國際輿論制裁的壓力，外媒回顧北京作為第一個在2008年舉辦夏季奧運會，並於2022年舉辦冬季奧運會的城市，認為如今北京局勢與當年中國面臨的處境天差地遠，更指出外界普遍對中國走向民主不再抱有期望。

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根據美媒《自由亞洲電台》報導，2008年辦理北京奧運時期的中國雖對境內人權有諸多限制，但國際間參與該場運動盛事者眾，包括時任美國總統小布希（George W. Bush）、法國總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）、澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）和日本首相福田康夫等，時任英國首相布朗（Gordon Brown）則出席了閉幕式，當時外界普遍對北京當局抱有期待，當年的中國亦希望獲得國際社會的認可，願意在形式上做出某些程度的讓步。

▲2008年北京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲2008年辦理北京奧運時期的中國。（圖／美聯社／達志影像）
然而14年過去，北京凖備迎來另一個奧運時刻時，美國、英國、加拿大和澳大利亞等多國卻表示不會派政府代表出席，理由是對中國自從京奧以後北京當局對新疆維吾爾族、香港民主運動等的鎮壓等人權問題擔憂，雖然這種外交抵制和西方世界的態度與國際外交關係的全面抵制不同，但北京當局仍為此感到惱火，這也是京奧時期難以想像的狀況。

此外，對於兩屆奧會舉行中國所受到的待遇差異，官方與民間的表態也大不相同，遭到以美國為首的諸多國家抵制後，中國外交部發言人不斷痛批這是對奧林匹克憲章精神的「嚴重玷污」和「政治挑釁」，而國內民眾在2008年京奧期間的熱情如今看來卻頗有被澆熄之勢，就連國際贊助商與廣告企業主也靜悄悄地，與過去幾屆熱鬧盛大的奧運會形成特別鮮明的對比。

▲2008年北京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲2008年北京奧運群眾熱情與今年冬奧程度不同。（圖／美聯社／達志影像）
目前明確宣佈外交抵制的國家包含美國、英國、澳大利亞、加拿大、立陶宛、丹麥，其中美國、澳洲、加拿大特別指出對中國境內人權迫害抱有疑慮，立陶宛則是第一個在官方層面上宣布外交抵制的國家，此外，紐西蘭、奧地利、比利時、瑞典和荷蘭則疫情為由以其他理由不派遣代表團前往北京。

在國際上也不乏支持中國的重要領袖與國家代表，包含聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）、俄羅斯、波蘭、阿根廷、巴基斯坦、哈薩克、北韓，其中波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）是歐盟國家中目前唯一決定出席北京冬奧會的國家元首，由此可見歐盟國家在關於外交抵制北京冬奧會上未能達成共同立場。
 

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