買不起還是買不到的，就先買Citizen與Nissan聯名限量的Fairlady Z手錶過過癮

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Nissan於2021年帶來讓眾人興奮的消息，就是推出全新世代的Fairlady Z跑車，向當年240Z致敬的身形設計，與注入新世代語彙、科技與動力，讓玩家或老車迷都亟欲體驗或擁有Fairlady Z。不過在美國售價百萬元台幣起跳的Fairlady Z雖然不算貴，但也並非人人都能負擔，好在現在有一個不論是買不起還是買不到可以接近Fairlady Z的機會。
日前買知名錶牌Citizen與Nissan聯名推出Fairlady Z紀念錶款，該錶款有兩種款式，其中錶圈採用源自Fairlady Z座椅靈感的亮黃配色，在黑色錶盤、錶帶與紅色秒針和三眼設計等強烈對比下，擁有相當醒目的視覺效果。此外錶盤與錶冠也附有Fairlady Z和Z字樣，錶背則是繡上Nissan廠徽。而另一款則是採用藍色錶框，搭配素面錶盤整體顯得較為低調。機芯動力部分Citizen Fairlady Z紀念錶款採用Eco-Drive 光動能技術，不僅無需上鍊、定期更換電池，還擁有10萬年才1秒誤差高準確性和自動更新接收當地時區等特性。
Citizen Fairlady Z紀念錶款售價為2,495美元，限量1,700支，預計3月開始交貨。