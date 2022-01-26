COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

保時捷蓄勢待發，2022 賽全力爭奪Formula E電動方程式和世界耐力錦標賽的冠軍

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-26 02:25:20

保時捷已蓄勢待發、野心勃勃地準備好新目標及萬全計畫，迎接2022 年嶄新賽車賽季，並將主要焦點將放在 ABB FIA電動方程式世界錦標賽（ABB FIA Formula E World Champi-onship）與 FIA 世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship），同時保時捷亦積極擴展客戶賽車活動和展開全新LMDh級別賽事的準備工作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示：「賽車運動一直是保時捷的企業核心，70多年來，我們一直將賽車場作為最新技術的試驗場地。如今，我們不管在賽車或組織方面都面對著龐大的挑戰，我們承諾在保存賽車運動基因的前提下，將積極塑造未來、全力衝刺邁入下個時代。」 

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume。
保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume。
「我們非常重視可永續性以及電動化的發展。」保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner表示道。「這樣的想法也將反映在我們未來賽車運動之中，不管是我們與埃克森美孚 (ExxonMobil) 合作開發的eFuels燃料，或是Mission R概念車，保時捷在此新方向上做出的努力已經顯而易見。」全電動Mission R賽車在慕尼黑車展 IAA MOBILITY 2021上的亮相引起了轟動，Mission R 的輸出功率可高達1,088 PS (800kW)，成為未來空戶賽車生力軍的願景。 

全電動Mission R賽車在慕尼黑車展 IAA MOBILITY 2021上的亮相引起了轟動，Mission R 的輸出功率高達1,088 PS (800kW)。
全電動Mission R賽車在慕尼黑車展 IAA MOBILITY 2021上的亮相引起了轟動，Mission R 的輸出功率高達1,088 PS (800kW)。
保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner。
保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner。
TAG Heuer Porsche Formula E車隊迎戰首場比賽勝利  

2022年，ABB FIA 電動方程式世界錦標賽系列賽將邁入第八個賽季。 The TAG Heuer Porsche Formula E 車隊為接下來的 16 場世界錦標賽賽事設定了雄心勃勃的目標：保時捷 99X Electric 將激發全部潛能，以一系列的成功為目標。 「我們擁有贏得比賽的能力，這是無庸置疑的。保時捷在上個賽季已經非常清楚地證明了這一點，」去年10月從Fritz Enzinger手中接過車隊管理一職的Thomas Laudenbach 表示。 「在過去的幾個月裡，我們位於魏薩研發中心的開發團隊在法規允許的範圍內把賽車進行了全面的優化，我們堅信保時捷 99X Electric 將能夠在下一個賽季中領先。」TAG Heuer Porsche Formula E 車隊展現出充分信心、維持相同車手：駕駛36號賽車的 André Lotterer 以及駕駛94號車的 Pascal Wehrlein。車手 Simona de Silvestro 和 Neel Jani 將作為後備車手。新賽季計劃於今年 1 月 28 日或 29 日開始，在沙烏地阿拉伯德拉伊耶 (Diriyah) 舉行兩場比賽。 

Dane Cameron 和 Felipe Nasr 將在 2022 年加入保時捷賽車運動的車手陣容－ 33 歲美國籍的 Cameron 在 2016 年和 2019 年贏得了 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽 (IM-SA WeatherTech SportsCar Championship) DPI組別冠軍。
Dane Cameron 和 Felipe Nasr 將在 2022 年加入保時捷賽車運動的車手陣容－ 33 歲美國籍的 Cameron 在 2016 年和 2019 年贏得了 IMSA WeatherTech 跑車錦標賽 (IM-SA WeatherTech SportsCar Championship) DPI組別冠軍。
Dane Cameron 和 Felipe Nasr 將在 2022 年加入保時捷賽車運動的車手陣容－ 29 歲的 Nasr 來自巴西，是一位前一級方程式車手，在2018年和2021年的北美耐力賽系列賽中獲得冠軍。
Dane Cameron 和 Felipe Nasr 將在 2022 年加入保時捷賽車運動的車手陣容－ 29 歲的 Nasr 來自巴西，是一位前一級方程式車手，在2018年和2021年的北美耐力賽系列賽中獲得冠軍。
保時捷支持眾多的 911 GT3 R 客戶車隊將在2022年主要的國際賽事中嶄露頭角。
保時捷支持眾多的 911 GT3 R 客戶車隊將在2022年主要的國際賽事中嶄露頭角。
在眾多 GT4 賽車系列賽中，11 月才剛亮相的保時捷 718 Cayman GT4 RS Clubsport 將於 2022 年首次登上起跑線、正式投入賽場。
在眾多 GT4 賽車系列賽中，11 月才剛亮相的保時捷 718 Cayman GT4 RS Clubsport 將於 2022 年首次登上起跑線、正式投入賽場。
保時捷對於德國車手 Laurin Heinrich 抱有很高的期望，20 歲Heinrich在12名車手中脫穎而出，成為最新的 Porsche Junior代表。
保時捷對於德國車手 Laurin Heinrich 抱有很高的期望，20 歲Heinrich在12名車手中脫穎而出，成為最新的 Porsche Junior代表。
經驗豐富的Jan Heylen 與保時捷車手 Patrick Long 、隊友Trent Hindman 在上個賽季代表著 Wright Motorsports 車隊，駕駛一台保時捷 911 GT3 R 贏得了 北美 IMSA 米其林耐力賽的冠軍 (IMSA Michelin Endurance Cup)。
經驗豐富的Jan Heylen 與保時捷車手 Patrick Long 、隊友Trent Hindman 在上個賽季代表著 Wright Motorsports 車隊，駕駛一台保時捷 911 GT3 R 贏得了 北美 IMSA 米其林耐力賽的冠軍 (IMSA Michelin Endurance Cup)。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀