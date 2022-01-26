保時捷蓄勢待發，2022 賽全力爭奪Formula E電動方程式和世界耐力錦標賽的冠軍

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保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示：「賽車運動一直是保時捷的企業核心，70多年來，我們一直將賽車場作為最新技術的試驗場地。如今，我們不管在賽車或組織方面都面對著龐大的挑戰，我們承諾在保存賽車運動基因的前提下，將積極塑造未來、全力衝刺邁入下個時代。」
「我們非常重視可永續性以及電動化的發展。」保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner表示道。「這樣的想法也將反映在我們未來賽車運動之中，不管是我們與埃克森美孚 (ExxonMobil) 合作開發的eFuels燃料，或是Mission R概念車，保時捷在此新方向上做出的努力已經顯而易見。」全電動Mission R賽車在慕尼黑車展 IAA MOBILITY 2021上的亮相引起了轟動，Mission R 的輸出功率可高達1,088 PS (800kW)，成為未來空戶賽車生力軍的願景。
TAG Heuer Porsche Formula E車隊迎戰首場比賽勝利
2022年，ABB FIA 電動方程式世界錦標賽系列賽將邁入第八個賽季。 The TAG Heuer Porsche Formula E 車隊為接下來的 16 場世界錦標賽賽事設定了雄心勃勃的目標：保時捷 99X Electric 將激發全部潛能，以一系列的成功為目標。 「我們擁有贏得比賽的能力，這是無庸置疑的。保時捷在上個賽季已經非常清楚地證明了這一點，」去年10月從Fritz Enzinger手中接過車隊管理一職的Thomas Laudenbach 表示。 「在過去的幾個月裡，我們位於魏薩研發中心的開發團隊在法規允許的範圍內把賽車進行了全面的優化，我們堅信保時捷 99X Electric 將能夠在下一個賽季中領先。」TAG Heuer Porsche Formula E 車隊展現出充分信心、維持相同車手：駕駛36號賽車的 André Lotterer 以及駕駛94號車的 Pascal Wehrlein。車手 Simona de Silvestro 和 Neel Jani 將作為後備車手。新賽季計劃於今年 1 月 28 日或 29 日開始，在沙烏地阿拉伯德拉伊耶 (Diriyah) 舉行兩場比賽。