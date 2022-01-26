吃團圓飯怕胖！專家曝年菜熱量排行 「這道」竟4千大卡
許多家庭在除夕當天都會團圓吃年夜飯，桌上總是擺滿山珍海味，不過吃完澎湃大餐馬上就又要長出肥肉了，那麼年夜飯該如何吃得健康呢？營養師高敏敏就公布年夜飯熱量圖鑑，其中熱量最高的一道菜竟是擁有4103大卡的筍絲蹄膀。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 13:39:56
高敏敏指出，很多菜色的共通點多是高油、高鈉的肥胖方式料理，一個人一餐攝取到的熱量可能超過2000大卡，那麼該如何吃得健康呢？高敏敏建議米糕、八寶芋泥可以盡量換成雜糧類、糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆，全穀雜糧吃8分滿碗。
另外，高敏敏也提醒，記得豆魚蛋肉吃1個手掌大小厚度，蔬菜吃1.5個拳頭，餐後水果吃1個拳頭代替各種零食、牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果以及飲料喝一杯無糖飲品、乳製品代替含糖飲料、汽水。
高敏敏表示，過年放縱之餘也別忘記健康的飲食的小撇步，不發胖於無形之中的小細節就是「眾人皆胖我獨瘦」的成功開始，「快揪出要跟你一起圍爐的人，先來去散散步、騎單車預先消耗一下吧」。（編輯：賴禹妡）
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