刮刮樂攻略！去年全台刮出730個百萬以上大獎 這裡居冠
農曆春節期間，買張刮刮樂試試手氣，儼然已成為過年期間的全民運動，尤其今（2022）年新春期間，台灣彩券公司推出13款應景刮刮樂，每款遊戲在玩法、獎金結構、主題票面上各具特色，就是要讓彩迷們刮得過癮，尤其新春限定2000元的「2000萬超級紅包」，今年更是史上最多獎項。而根據台灣彩券公司統計，去年春節刮刮樂全台共刮出730個百萬以上大獎，其中又以新北市刮出116個居全台之冠。
記者顏真真/台北報導
2022-01-31 12:18:59
台灣彩券今年新春共推出13款刮刮樂，每款遊戲在玩法、獎金結構、主題票面上各具特色，其中新春限定的2000元「2,000萬超級紅包」，今年不僅頭獎2000萬元有5個，還有二獎9個200萬元加BMW休旅車，三獎100萬元更是從去年的520個，升級為650個。
今年新春也有多款高中獎率刮刮樂，像是睽違2年再次發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，共有5個頭獎1200萬元及150個二獎100萬元，頭獎與二獎獎項個數均為歷次發行最多，總中獎率高達70%；面額500元、中獎率100%的「金虎獎」及面額200元、中獎率50.1%的「虎來旺」。
另外，還有多樣新春開運款刮刮樂，像是500元的「好運爆棚」，以金虎咬金幣象徵財源滾滾，多達15次中獎機會，共有5個頭獎500萬元，加上面額500元、「五路財神」，200元「萬事大吉」、「鴻運當頭」，100元「金鼓開運」等，台灣彩券公司也特別提供「春節刮刮樂特色攻略」，讓民眾參考挑選，刮出新年開運金。
當然，每年新春時刻，準備象徵祝福和關心的「紅包」更重要大事，今年想來份刮刮樂紅包的人，也不用煩腦，刮刮樂有各種面額，民眾可依各式送禮需求來選擇，台灣彩券公司也提供「刮刮樂紅包攻略」，特別準備各種金額包法，囊括多款新春應景款遊戲，要讓民眾的「紅包」跟別人不一樣。
不過，大家也好奇哪裡容易刮出大獎？根據台灣彩券公司銷售統計，2021年春節前發行的737個百萬元以上獎項，全台共刮出730個，其中新北市共刮出116個，居全台之冠，台中市共刮出100個位居第二名，台北市則是刮出96個位居第三名，桃園市刮出94個排第四，高雄市84個位居第五。至於連江縣則一個百萬以上大獎都未刮出，金門縣也只刮出1個，嘉義縣刮中2個，澎湖縣去年則刮出3個百萬以上大獎。