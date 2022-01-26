▲ Gogoro 和 Electrum 合作發展印尼兩輪電動機車生態系統 持續深化與 Gojek 夥伴關係

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Gogoro 和 Electrum 的最新合作備忘錄，是雙方在加速推動印尼兩輪電動車輛生態系統發展的目的下，持續努力推進的一環。Gogoro 的電池交換生態系統具備創新理念，且成功發展出商業模式，這份合作備忘錄代表 Gogoro 即將把已發展成熟的電池交換平台導入印尼。
同時身兼 Electrum 總裁和 TBS 副總裁的 Pandu Sjahrir 表示：「作為印尼電動車輛產業的技術領導者，Electrum 的目標是加速發展印尼交通運輸電動化。我們充分理解要實現這項雄心勃勃的目標，需要導入世界級的技術。因此我們很高興能與 Gogoro 合作，獲得 Gogoro 所提供的高效率交通運輸和能源解決方案平台，這些都是市場上最領先的技術。一如既往，我們專注於為印尼提供潔淨的交通解決方案，乃是基於我們管理環境和服務社區的使命，以及為印尼的能源獨立和國家氣候倡議作出貢獻。」
同時擔任 Electrum 董事和 Gojek 執行長的 Kevin Aluwi 指出：「 Gojek 和 Gogoro 去年已經展開在雅加達南部的合作計畫，目前已經導入數百輛 Gogoro 智慧電動機車和電池交換站，得到很好的評價。透過 Electrum 和 Gogoro 之間的合作備忘錄，將在現有基礎上持續強化雙方的合作關係，找出使電動機車能夠成為印尼日常生活必需品的最佳方案。變革一定需要強而有力的夥伴共同努力，我們相信與 Gogoro 合作，能夠讓我們處在最有利的市場地位，進而改變印尼民眾的通勤方式，並實現我們 2030 年車隊完全電動化的目標。」
Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森強調：「Gogoro 致力於加速電動車輛在印尼的發展和使用，我們正採取積極主動的方式支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。我們的新合作夥伴關係和合作備忘錄進一步證明了 Gogoro 對印尼的承諾以及我們與全球領導者合作的願景，將在世界第三大兩輪車市場引領新的交通時代。」
Gogoro 和 Electrum 之間的合作，目標使 Gojek 和 TBS 的 2030 年零排放承諾可以順利實現，屆時 Gojek 旗下車隊將 100% 使用電動機車。同時，TBS 將投資於潔淨和可再生能源發展。Gojek 和 TBS 的目標都是加快進程，以努力實現提供印尼更潔淨的空氣。
Electrum 總裁和 TBS 副總裁 Pandu Sjahrir 表示：「我們相信，與 Gogoro 合作所創造的動能，結合我們對印尼市場的熟稔與努力，將催生並促進印尼電動車輛生態系統的發展。同時，我們對於與 Gogoro 一起創造的技術和解決方案的品質充滿信心，將能夠讓未來的客戶產生信任。我們將會鼓勵民眾大量使用 Electrum 的兩輪電動機車和我們提供的完整解決方案。」
Gogoro 亦於今年 1 月 21 日宣布與鴻海、印尼電池公司 (IBC) 和 Indika 能源公司 (PT. Indika Energy) 建立聯合合作夥伴關係，在印尼建立一個開放且全面的電動車輛生態系統；該生態系統初期有四位創始成員，預期將來會有更多的移動產業公司加入。此次的合作將從電池製造 (包括電池芯、電池模塊和電池組) 開始，發展四輪電動汽車、兩輪電動機車和電動巴士 (E-Bus) 產業。合作範圍還包括電動汽車配套產業的發展，涵蓋儲能系統 (ESS) 、電池交換與交換站、電池回收以及電池和電動車領域的研發 (R&D) 。透過與這些全球知名領導者建立合作夥伴關係，將讓 Gogoro 與夥伴們可以攜手實踐對印尼的永續發展承諾。