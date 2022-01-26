COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Gogoro 和 Electrum 合作發展印尼兩輪電動機車生態系統 持續深化與 Gojek 夥伴關係

▲ Gogoro 和 Electrum 合作發展印尼兩輪電動機車生態系統 持續深化與 Gojek 夥伴關係
▲ Gogoro 和 Electrum 合作發展印尼兩輪電動機車生態系統 持續深化與 Gojek 夥伴關係

2GameSome - 有車賞

2022-01-26 16:55:00

Gojek 和 TBS Energi Utama 的合資公司 Electrum，宣布與全球電池交換技術領導者 Gogoro 簽署合作備忘錄。透過這份合作備忘錄，Gogoro 和 Electrum 將共同合作，致力加強開發印尼電動車輛的基礎設施，且專注於兩輪電動機車和高效率電池的發展。日前 Gogoro 也已宣布與鴻海、印尼電池公司 (IBC) 和 Indika 能源公司 (PT. Indika Energy) 建立聯合合作夥伴關係。藉由這兩項重要的合作，將為印尼打造全面的電動車生態系統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Gogoro 和 Electrum 的最新合作計畫，是利用雙方的跨領域專業技術，同步進行上下游資源整合，憑藉雙方各自的優勢，致力發展出完整的電動車輛產業鏈，使印尼成為全球永續發展領域的領導者。這項合作進一步強化 Gogoro 和Gojek 之間原本存在的合作關係，Gogoro 和 Gojek 目前已經在雅加達南部進行智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃。

Gogoro 和 Electrum 的最新合作備忘錄，是雙方在加速推動印尼兩輪電動車輛生態系統發展的目的下，持續努力推進的一環。Gogoro 的電池交換生態系統具備創新理念，且成功發展出商業模式，這份合作備忘錄代表 Gogoro 即將把已發展成熟的電池交換平台導入印尼。

同時身兼 Electrum 總裁和 TBS 副總裁的 Pandu Sjahrir 表示：「作為印尼電動車輛產業的技術領導者，Electrum 的目標是加速發展印尼交通運輸電動化。我們充分理解要實現這項雄心勃勃的目標，需要導入世界級的技術。因此我們很高興能與 Gogoro 合作，獲得 Gogoro 所提供的高效率交通運輸和能源解決方案平台，這些都是市場上最領先的技術。一如既往，我們專注於為印尼提供潔淨的交通解決方案，乃是基於我們管理環境和服務社區的使命，以及為印尼的能源獨立和國家氣候倡議作出貢獻。」

同時擔任 Electrum 董事和 Gojek 執行長的 Kevin Aluwi 指出：「 Gojek 和 Gogoro 去年已經展開在雅加達南部的合作計畫，目前已經導入數百輛 Gogoro 智慧電動機車和電池交換站，得到很好的評價。透過 Electrum 和 Gogoro 之間的合作備忘錄，將在現有基礎上持續強化雙方的合作關係，找出使電動機車能夠成為印尼日常生活必需品的最佳方案。變革一定需要強而有力的夥伴共同努力，我們相信與 Gogoro 合作，能夠讓我們處在最有利的市場地位，進而改變印尼民眾的通勤方式，並實現我們 2030 年車隊完全電動化的目標。」

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森強調：「Gogoro 致力於加速電動車輛在印尼的發展和使用，我們正採取積極主動的方式支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。我們的新合作夥伴關係和合作備忘錄進一步證明了 Gogoro 對印尼的承諾以及我們與全球領導者合作的願景，將在世界第三大兩輪車市場引領新的交通時代。」

Gogoro 和 Electrum 之間的合作，目標使 Gojek 和 TBS 的 2030 年零排放承諾可以順利實現，屆時 Gojek 旗下車隊將 100% 使用電動機車。同時，TBS 將投資於潔淨和可再生能源發展。Gojek 和 TBS 的目標都是加快進程，以努力實現提供印尼更潔淨的空氣。

Electrum 總裁和 TBS 副總裁 Pandu Sjahrir 表示：「我們相信，與 Gogoro 合作所創造的動能，結合我們對印尼市場的熟稔與努力，將催生並促進印尼電動車輛生態系統的發展。同時，我們對於與 Gogoro 一起創造的技術和解決方案的品質充滿信心，將能夠讓未來的客戶產生信任。我們將會鼓勵民眾大量使用 Electrum 的兩輪電動機車和我們提供的完整解決方案。」

Gogoro 亦於今年 1 月 21 日宣布與鴻海、印尼電池公司 (IBC) 和 Indika 能源公司 (PT. Indika Energy) 建立聯合合作夥伴關係，在印尼建立一個開放且全面的電動車輛生態系統；該生態系統初期有四位創始成員，預期將來會有更多的移動產業公司加入。此次的合作將從電池製造 (包括電池芯、電池模塊和電池組) 開始，發展四輪電動汽車、兩輪電動機車和電動巴士 (E-Bus) 產業。合作範圍還包括電動汽車配套產業的發展，涵蓋儲能系統 (ESS) 、電池交換與交換站、電池回收以及電池和電動車領域的研發 (R&D) 。透過與這些全球知名領導者建立合作夥伴關係，將讓 Gogoro 與夥伴們可以攜手實踐對印尼的永續發展承諾。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀