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高美館展「感動虎」　千位學童彩繪福虎賀新年

▲高雄市立美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起舉辦「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展。（圖／高美館提供）
▲高雄市立美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起舉辦「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-27 17:18:34

2022年時序虎年，高雄市立美術館與學學文化創意基金會共同合作，即日起舉辦「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出南臺灣44所學校逾千件「小感動虎」彩繪作品。參與此次計畫的孩子提到，恆春古城有他與家人快樂出遊的回憶，看到這個「磚牆紅」會讓他覺得很溫暖，所以決定把古城牆畫在自己的小感動虎上，也希望把恆春的美好，傳達給在高美館看展的每一個人。

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▲「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出南臺灣44所學校逾千件「小感動虎」彩繪作品。（圖／高美館提供）
▲「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展，展出南臺灣44所學校逾千件「小感動虎」彩繪作品。（圖／高美館提供）
今年由藝術家莊普創作「小感動虎」素坯原型，以倒立驚嘆號的立體造型，傳譯虎的勇猛，圓形虎頭的幾何雕塑，展現虎的活潑可愛。

高雄市立美術館館長李玉玲表示，為啟發孩子由家鄉文化中尋找靈感及學習色彩，高美館、與學學文化創意基金會連續第7年攜手合作，共同推動教育部「藝起來學學」文化色彩藝術計畫。展覽空間以老虎擅隱蔽、蓄勢待發山林中為意象，藉由高低、前後參差林立的展示，形塑樹木叢生的森林氛圍，承載小感動虎棲息其間，呈現繽紛多彩、虎(福)氣萬千！

▲「藝起來學學」文化色彩藝術計畫，帶領孩子以自己的「家鄉」為起點，找尋出具獨特性、在地性、文化性的家鄉主題與代表色彩。（圖／高美館提供）
▲「藝起來學學」文化色彩藝術計畫，帶領孩子以自己的「家鄉」為起點，找尋出具獨特性、在地性、文化性的家鄉主題與代表色彩。（圖／高美館提供）
學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，本次共有44所國中小學藝術教師參與「藝起來學學」文化色彩藝術計畫，帶領孩子以自己的「家鄉」為起點，透過社區踏查與色彩採集，找尋出具獨特性、在地性、文化性的家鄉主題與代表色彩，過去6年生肖彩繪展覽在高美館累積超過20萬人次觀展。

參與本次計畫的屏東縣水泉國小校長莊逸萍表示，學校位於恆春半島的偏鄉小學，學生藉由色彩增進對於家鄉認識與在地情懷；學校藝術教師楊馥如指出，學生藉由社區踏查重新了解地方故事後，加深了在地的認同，孩子找到的家鄉色彩分別是恆春古城的「磚牆紅」、搶孤的「豎孤棚黑」、歷史產業的「瓊麻綠」、天然景觀的「風吹砂黃」，及在地農產的「牛杙子蘿蔔白」。「感動虎」兒童暨青少年彩繪高美特展，即日起至4月10日，於高雄市立美術館前廳展出，免費參觀。

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