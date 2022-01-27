豪華露營超享受！大地為床、星空為幕 擁抱大自然秒上手
露營渡假可說是近年來最時興的旅遊模式之一，而進階版的「豪華露營」更是在全球掀起熱潮，不用攜帶各式裝備，一卡皮箱就能輕鬆入住，怡然自得的體驗戶外野營氛圍、享受大自然的洗禮。
記者陳美嘉／台中報導
2022-01-27 23:06:08
森渼原ALIVE Glamping Base 基地位置座落於台中市外埔區「水美里」，位於中華民國農會休閒綜合農牧場，早期於民國58年成立示範農場，從事優良乳牛繁殖及推廣，由於大環境變化，國內旅遊人口崛起，進而轉型為休閒綜合農牧場。民國110年委託給專業團隊重新塑造，注入新的產業精神，將在地的人文及自然生態結合，打造豪華露營基地「Alive Glamping Base 森渼原」。
森渼原擁有豐富的林木資源，近千株的相思樹，像座佇立於城市中的世外林原，而主打的Glamping豪華帳篷，不只是帳篷，更是以大地為床、星空為幕的頂級旅宿體驗！Glamping豪華露營區採用國內外頂級品牌的各式造型帳棚，配備有舒適的寢具用品、設計精緻的浴廁空間，更有在地食材異國料理的餐飲服務與量身訂製打造的各項體驗活動，充分體現了「慵懶」、「放鬆」、「享受」的極致，以創意製造生活在大自然中的各種樂趣。
業者貼心規劃各式免費手作課程，讓入住豪華帳篷區的旅客能有多元體驗。像是「野趣露營燈」是採用大甲在地植物「藺草」編織成小鹿的樣式，放在玻璃罐裡，搭配一些植物點綴，製作成獨具特色的露營燈，可以用來做溫馨照明或是露營小裝飾都相當適合。
Glamping豪華帳篷規劃「戀戀原、燦燦園、柔柔原」原區，戀戀原各帳擁有獨立衛浴、分離式冷暖空調等，原區擁有專屬的天幕草坪庭園、BBQ烤肉專區、用餐區等設施，更特別安排獨一無二的主廚野炊Cooking Show選用最當季嚴選高級食材，結合創意異國料理手法，帶旅客體驗豪華野炊的樂趣。燦燦園、柔柔原則有親子同樂戲水池、天幕帳下共同用餐區、共用廚房及本區共用的鏡面造型衛浴設施。
目前營區還有Airstream露營車進駐到森渼原，旅客可搶先欣賞頂級露營車的精美外裝，也開放民眾預訂。