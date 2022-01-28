南打破獲高利達140分吸血錢莊 借款人無力償還打斷肋骨
刑事局偵查第八大隊於去年5月間接獲報以綽號「宸雷」何姓男子為首的暴力討債集團，以亂槍打鳥的模式，在LINE通訊軟體發送借貸訊息，吸引民眾借貸，借貸利息年利率高達140分，待借款民眾無法負擔高額利息時，何嫌再率眾進行項暴力討債行為，經專案小組清查共有7名被害人遭不法侵害。經專案小組深入追查，後遂由臺南市第一分局及高雄市政府警察局鳳山分局報請臺灣高雄地方檢察署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-28 14:40:35
刑事局偵查第八大隊於去年接獲蔡姓民眾報案，稱其向綽號「宸雷」之何姓男子借款新臺幣5萬元，實拿4萬4千元，分28天償還，每天需還3千元，本利攤還，並當下開立9萬元本票作為質押，年利率高達140分。蔡民因無力負擔利息，遭何嫌等人持電擊棒及木棍毆打，導致其8根肋骨斷裂。
經專案小組深入追查，該暴力討債集團橫行臺南、高雄地區，以亂槍打鳥的模式，在LINE通訊軟體發送借貸訊息，吸引需錢孔急之民眾借高利貸，待借款民眾無法負擔高額利息時，何嫌再率眾噴漆「欠債還錢」、撒冥紙、砸毀鐵門、丟擲玻璃瓶，並將其身分證影本，張貼在附近電線桿及反射鏡上，以大聲公在巷弄間，廣播欠錢不還，進行暴力討債等暴行，清查共有7名被害人遭不法侵害。
專案小組遂於今年1月20日持搜索票及拘票，分別於高雄市及屏東縣等地，拘提主嫌何嫌等7名嫌犯到案，並查扣商業本票2本、被害人本票9張、借據1張、重利帳冊1本、金項鍊1條、新臺幣10萬2600元、手機10支、空氣槍1把、人頭SIM卡2張、毒品安非他命1包等贓證物。