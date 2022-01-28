春節前夕代表市長慰問軍警　史哲：感謝守護市民安全

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史哲也認為，多虧了全體警察同仁共同守護這座城市，街頭暴力案件和槍擊案才能逐年下降，去年治安滿意度也在縣市合併後首度突破八成。此外，近日疫情不容輕視，疫調的成果也極度仰賴於警方公權力的協助。
史哲指出，鳳山區是高雄市人口最多的行政區，內有高雄市政府鳳山行政中心、高雄市議會及衛武營藝術文化中心，原本就是勤務繁重的治安熱點。今年衛武營更是2022台灣燈會在高雄的兩大主場之一，春節期間周邊的交通疏導與安全維護都有賴於鳳山分局，以及最熟悉社區的守望相助隊幫忙。再次感謝每一位夥伴對於治安的付出。
史哲在代表陳其邁市長和高雄市民於春節前夕來海軍陸戰隊指揮部敬軍時除向所有陸戰隊的弟兄姊妹致敬外，也肯定國軍一直是保衛人民的堅強後盾，在極端型氣候下，高雄屢受颱風和大雨積水的侵擾，在歷次災害應變中心開設期間，都能看到陸戰隊的長官們帶隊參與本市救災、復原工作，和市府一起共同守護高雄市民的安全。
史哲也以去年10月高雄舉辦國慶焰火，海軍在高雄港開放軍艦參觀，支援樂儀隊、戰鼓參與演出。年底「2022台灣燈會會前會」，海軍更出動兩艘2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」鎮守在蓬萊舞台現場，加上國軍儀隊氣宇軒昂的開場演出，成為全台最獨特、最讓人熱血沸騰的跨年晚會。
史哲認為，這些合作不但促進了軍民良好關係，也喚起民眾對國軍捍衛台海和平的重視與認同。他也再次代表市長陳其邁及高雄市民，向所有陸戰隊的長官及弟兄們，致上最高的敬意與謝意。