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春節前夕急開離島快篩　專家替中央緩頰：合情合理

▲指揮中心今（28）日緊急宣布，凡前往離島的國人若登機、船前現場有症況則需馬上到醫院進行PCR採檢。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（28）日緊急宣布，凡前往離島的國人若登機、船前現場有症況則需馬上到醫院進行PCR採檢。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-28 17:41:29

明（29）天開始就是接連9天的春節連假，許多人即將返鄉團年，不過隨著本土疫情爆發，指揮中心今（28）日緊急宣布，凡前往離島的國人若登機、船前現場有症況則需馬上到醫院進行PCR採檢，如此倉促宣布防疫加強措施，雖然恐讓許多人返家過年計畫泡湯，不過中華民國防疫協會理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時替中央緩頰，此次的疫情來得急，雖然的確宣布的比較臨時，但是為了維持離島的醫療量能，也是合情合理。

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指揮中心今日宣佈，明日自機場或港口赴澎湖、金門、馬祖的旅客，抵達機場或港口時除須配合實聯制及量測體溫外，並須如實填寫旅客健康聲明書，如現場有症狀者，並應配合至醫院進行PCR檢測，經採檢後返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

如果是過去兩周內有出現症狀，則需現場依工作人員監督，自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發，陽性者應配合至醫院進行PCR檢測，但若持有當日或搭機、船前24小時快篩陰性或PCR陰性報告，得現場免驗。

不過許多民眾早已買好返鄉機票、船票，對比國內南北往返的交通時間，其實也並無較前往離島短，且客運、雙鐵等也都是空氣難流通的空間，僅規範前往離島的旅客是否有雙重標準之虞？對此，王任賢緩頰，離島的醫療體系不如本島完善，醫病出現了一個感染爆發，真的沒有收治接觸者的量能。

王任賢表示，雖然這次的政策宣布得較為臨時，但是也是因為Omicron病毒出來的又急又快，請民眾多多體諒，不要對指揮中心太過苛責。

另外，對於春節期間的餐廳用餐是否要特別注意？王任賢回應，「我覺得不用」，餐廳之所以會爆發疫情是因為少數有症狀或是被篩查匡列的接觸者，台灣目前感染爆發還不算研究，雖然Omicron還是零星的在社區蔓延，但照常內用並做好非藥物介入（NPI）相關措施就沒問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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