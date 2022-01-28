春節前夕急開離島快篩　專家替中央緩頰：合情合理

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如果是過去兩周內有出現症狀，則需現場依工作人員監督，自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發，陽性者應配合至醫院進行PCR檢測，但若持有當日或搭機、船前24小時快篩陰性或PCR陰性報告，得現場免驗。
不過許多民眾早已買好返鄉機票、船票，對比國內南北往返的交通時間，其實也並無較前往離島短，且客運、雙鐵等也都是空氣難流通的空間，僅規範前往離島的旅客是否有雙重標準之虞？對此，王任賢緩頰，離島的醫療體系不如本島完善，醫病出現了一個感染爆發，真的沒有收治接觸者的量能。
王任賢表示，雖然這次的政策宣布得較為臨時，但是也是因為Omicron病毒出來的又急又快，請民眾多多體諒，不要對指揮中心太過苛責。
另外，對於春節期間的餐廳用餐是否要特別注意？王任賢回應，「我覺得不用」，餐廳之所以會爆發疫情是因為少數有症狀或是被篩查匡列的接觸者，台灣目前感染爆發還不算研究，雖然Omicron還是零星的在社區蔓延，但照常內用並做好非藥物介入（NPI）相關措施就沒問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。