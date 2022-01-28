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楊年發、吳淑惠聯展盡顯臺灣風情　至真堂二館登場

▲當代知名畫家楊年發與吳淑惠夫妻檔首度舉行聯展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）
▲當代知名畫家楊年發與吳淑惠夫妻檔首度舉行聯展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-28 18:03:52

當代知名畫家楊年發與吳淑惠夫妻檔首度舉行聯展，即日起至2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出59件作品。這也是楊年發睽違20多年後再到高雄市文化中心展出。兩人筆下的臺灣風情，看似親切卻讓人感受到畫中的深遠意境，彷彿嗅到畫中海風或泥土的味道。

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▲兩人筆下的臺灣風情，看似親切卻讓人感受到畫中的深遠意境，彷彿嗅到畫中海風或泥土的味道。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）
▲兩人筆下的臺灣風情，看似親切卻讓人感受到畫中的深遠意境，彷彿嗅到畫中海風或泥土的味道。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）
1960年生於臺中大甲的楊年發，獲獎無數，先後舉辦多次個展與聯展，1982年獲選列入《中華民國現代名人錄》。這次楊年發展出水彩與油畫兩類作品，水彩的繪畫形式偏寫實主義，油畫風格則為印象主義。他的畫作富含台灣社會、農業生活情感與濃厚的本土文化精神主題，作品內涵展現出對台灣鄉土傳承的眷戀與雋永，深化的情感更是其作品的主要元素，亦呈現出其藝術的熱愛與奔放的生命力，顯現出濃厚的人道主義色彩，傳達十足的台灣生活印象。

▲當代知名畫家楊年發與吳淑惠夫妻檔首度舉行聯展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）
▲當代知名畫家楊年發與吳淑惠夫妻檔首度舉行聯展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.01.28）
1966年出生於苗栗的吳淑惠，畢業於復興商工，早年多以插畫為主，擅長將龐雜的元素融合成構圖精準而優美的畫作，且用色亮麗大膽，是各大出版社爭相合作的著名插畫家，2006年曾入圍插畫類金鼎獎。近年逐漸回歸水彩及油畫創作，開始參與各地聯展，同樣深獲好評。其以大自然生態與台灣鄉土為主，有驚人的寫實能力，「甚至比攝影更為真實」，但亦有不少印象類畫風作品，一個平凡無奇的角度，在其筆下亦能表現細膩的情感跟繪畫的藝術精神。

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