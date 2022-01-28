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春節防疫要加強？學者：長輩沒打疫苗就別回家

▲市民反映在1922平台預約不到莫德納疫苗，市長盧秀燕表示，下一輪無法提供充足莫德納疫苗，希望中央加油、盡力調撥。(圖／柳榮俊攝2022.1.19)
▲市民反映在1922平台預約不到莫德納疫苗，市長盧秀燕表示，下一輪無法提供充足莫德納疫苗，希望中央加油、盡力調撥。(圖／柳榮俊攝2022.1.19)

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-28 18:24:43

春節9天連假即將到來，面對席捲而來的本土疫情，和大規模的返鄉人潮，民眾在春節期間有什麼可以自主加強的防疫措施呢？中央研究願生醫所兼任研究員何美鄉今（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，疫苗接種覆蓋率依然是我國應努力推行的目標，「所以如果你家長輩沒打疫苗就別回去看他了！」

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指揮中心今日稍早宣布，自本島前往離島旅客若出現新冠肺炎相關症況，應前往醫院進行PCR採檢，並返家等候採檢結果，而14日內若出現相關症狀，則應持24小時內的快篩陰性或PCR陰性報告，否則需要現場快篩。

對此，何美鄉指出，雖然這樣做的目的，是將疫情與各個島分離，避免出現「跨島感染」，能篩檢到一個病例就要在本島擋下來，不過僅上機前篩檢並不能達到最好的效果，「下機後兩天再篩，是比較可以預防」，不過相對來說檢驗量能也要擴大，「而且我們也知道未來很難清零，持續大力採檢對與病毒共存沒有幫助，且恐陷入清零窠臼。」

何美鄉也提醒，現在可以關注的，是現有的快篩試劑對於不同種的病毒的效果如何，包含可篩檢的空窗期，發病前可驗得或是發病後才可驗得，相關的快篩敏感度並沒有真實世界的資訊，不過不鼓勵清零是共同的目標。

而對於春節返鄉香的相關防疫作為，何美鄉強調，「家裡的長輩如果沒打疫苗就不用去看他」，因為高風險群依然是高風險群，並不會因為Omicron較多輕症就改變這個事實，以英國的數據來看，沒有接種疫苗的60歲以上民眾，每100人就會有6人死亡，反觀若有接種兩劑疫苗，則每100人死亡人數不到1人。

「讓年輕人的力量鼓勵長輩，讓他們有更高的意願接種疫苗」，何美鄉指出，雖然病毒看起來危害性很小，但也因為春節返鄉的人流，更不能忽視對高風險群的影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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