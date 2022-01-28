高雄推出「匿名快篩」　陳其邁拜託大家快出來篩檢

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陳其邁表示，沒有健保、沒有身分證或居留證但需要快篩的民眾，都拜託盡量出來篩檢，「防疫期間只管一件事，就是防疫 請你放心出來篩檢」， 假如語言不同 ，也能透過勞工局管道協助，盡早接受篩檢。
另外，陳其邁提醒，過年期間觀光局會以燈號警示風險，並進行人流管控。紅燈區即不要進去， 綠燈正常。入口需配合各項防疫規定，也別邊走邊吃，昨天專會議有特別檢討餐飲部分，口罩拿下來，就是有飛沫或接觸傳染等風險，所以在公共場所用餐，不要忽略「魔鬼就藏在細節裡」。
高雄市持續擴大篩檢，今起開始針對中島紅區，進行第二次PCR採檢，總計第一二波共篩14488人，PCR陽性有10人，中島以外的黃區，篩檢7402人，並未發現陽性。
至於旗津篩檢站累計篩檢24327人，陽性8人，盛行率0.03%，社區風險很低。另累計至昨天，旗津也有894位呼吸道症狀者採檢，並無陽性個案。至於市區所有醫療院所，現在每天約有1、2千人領取快篩，並未發現任何確診個案，看起來市區是安全的。
陳其邁強調，市府努力找感染源，民眾假如保持社交距離、戴好口罩，也可以切掉傳染途徑。過年期間，高雄市風景區會有警示燈號，落實人流管制。餐飲部分，到公共場所用餐，不要忘記魔鬼藏在細節裡，熟食區要加蓋、自助區最好專人夾取，更不能逐桌敬酒。
此外，高雄市春節過年期間，疫苗接種不打烊，已備妥2.6萬劑疫苗，社區接種站有6站次，2月4日打高端、5日打BNT、6日莫德納，醫療院所則有261家次，詳情可上高雄市衛生局網站查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。