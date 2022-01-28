高雄百貨龍頭不畏疫情交出亮眼成績單

全世界仍籠罩在疫情的陰影中，各行各業深受影響，但高雄百貨龍頭營業額卻再創新高。漢神百貨及漢神巨蛋兩館在2021年合計營業額達到247億，較2020年成長3.2%，刷新了高雄百貨業的歷史紀錄。特別值得一提的是，漢神百貨在2021年年度業績來到了110億，重新回歸百億俱樂部。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-28 20:10:40
2021年5月份起台灣疫情嚴重，一度進入三級警戒，不少民眾都居家上班，國內大型商場也因此人潮驟減，但消費者在壓抑了三個月左右的購買慾之後，終於在年底的週年慶一併爆發。漢神百貨週年慶達到29.5億，以國際精品的表現最為亮眼，較去年成長了8.8%；而漢神巨蛋週年慶的業績也達成了27億，其中家庭用品的業績成長率高達18.9%最為突出。
漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，面對疫情不確定因素，以及百貨業競爭的日趨白熱化，為了維持區域領先的優勢，2022新的一年開始，漢神巨蛋即著手進行自開幕以來最大型的改裝計劃，合計改裝營業面積規模達到了約5000坪。而這次全新改裝的重點，主要是強化國際精品的陣容，引進了新潮、年輕並帶有趣味感的精品品牌，將漢神巨蛋打造成流行時尚聖地。
漢神巨蛋最早改裝完成的是全新登場的「服務中心」及「貴賓廳」。漢神百貨數位行銷部協理袁永慧指出，全新改造的「服務中心」將為消費者提供完整的服務項目；而「貴賓廳」廳內邀請了紀伊國屋書店規劃每季不同的閱讀主題，希望透過精心挑選的書籍及音樂，讓會員在購物之餘，也能享受舒適與放鬆的休憩空間。除此之外，貴賓廳內特別為VIP所規劃的EVENT區，也將為VIP設計不同主題的活動，讓貴賓們享受購物與品味生活合而為一的高質感服務。