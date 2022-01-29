防疫不跑攤！綠新人黃韋鈞揪蘇巧慧直播、遠端與民眾揮手
由於本土疫情再起，兼任民進黨主席的總統蔡英文下令黨公職禁止跑攤，讓爭取2022市議員提名的綠營新人紛紛想方設法，在遵守防疫規範的情況下求曝光。投入新北市五股、泰山、林口區初選的參選人黃韋鈞日前才找來立委蘇巧慧合體直播，近來更持續在不接觸人群的情況下，站在市場口與鄉親「遠端」揮手，還把印有自己肖像的春聯貼在廟宇，希望讓鄉親更快認識自己。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-29 11:47:32｜2022-01-29 11:49:04
由於疫情再起，蔡英文下令民進黨公職在過年內避免跑攤，以身作則做好防疫，也讓爭取提名的新人想發設法求曝光。日前宣布投入新北市五泰林初選的黃韋鈞本周找來自己的前老闆蘇巧慧暢聊直播，讓蘇巧慧首度以老長官視角在鏡頭前推薦自己。
黃韋鈞說，為了一起守護台灣的防疫成果，所以停止所有跑攤活動，但也多了一些時間，可以坐下來跟大家好好聊天，讓大家認識更多不一樣的自己。很多人好奇自己過去在在蘇貞昌院長和蘇巧慧委員的磨練下，有什麼與其他參選人不同之處，「讓巧慧委員來跟大家說，這反而是更直接的推薦」。
另外黃韋鈞也說，自己平常每天早上站路口，但過年不跑攤，前進不了市場，所以自己就站在市場口，遵守防疫規定，遠遠的與大家揮手；而宮廟的部分，也因為不能走進廟裡，所以趁著年前先去拜拜，也請廟方幫忙張貼有人像的春聯，大家新年快樂，也增加大家的印象。
黃韋鈞說，新人參選就是要多曝光，讓大家認識與瞭解，但國際疫情艱難，台灣更謹慎絕對也是好事，況且這不是只有自己遇到的問題，每一個參選人都遇到這樣的問題，大家一起分享創意，既防疫也顧地方，這絕對會是個難忘的經驗。