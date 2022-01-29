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高雄+6大寮母子再傳染3人　陳其邁：至少會有兩波流行

▲高雄今(29)日新增6起本土確診，其中大寮指標個案出遊回到高雄，經過時間已經有第二波傳染，市長陳其邁研判至少會有兩波流行。（圖／高市府提供）
▲高雄今(29)日新增6起本土確診，其中大寮指標個案出遊回到高雄，經過時間已經有第二波傳染，市長陳其邁研判至少會有兩波流行。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-29 16:37:32

高雄今(29)日新增6起本土確診，其中高雄港新增確診為案18772、18775、18800，另3例大寮母子前往宜蘭出遊染疫後相關，為案18771、18773、18774，陳其邁表示，大寮指標個案出遊回到高雄，經過時間已經有第二波傳染，考量幼兒園小朋友要戴口罩有困難度，所以希望幼兒園群聚採取大範圍匡列，潛伏期3至4天，至少會有兩波流行。

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▲高雄港群疑似群聚關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄港群疑似群聚關係圖。（圖／高市府提供）
高雄今天新增6例，其中3例屬於高雄港群聚延伸，新增的確診個案有三個郵局足跡，另3例來自大寮一家四口宜蘭旅遊的傳播鏈，確診5歲男童傳染給另名幼兒園女童，以及母親的夫妻檔友人確診。

▲大寮母子前往宜蘭出遊染疫後相關圖。（圖／高市府提供）
▲大寮母子前往宜蘭出遊染疫後相關圖。（圖／高市府提供）
高雄市防疫會議會後記者會針對今天新增6確診個案其中，3個案是高雄港群聚感染，另3人是宜蘭飯店群聚。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄港群聚部分增3人，18800是18307的同住接觸者 ，1月23日已經匡列，18772也是匡列者，屬於18211的職場接觸者，另外18775的接觸史是18352，1月20日早上，兩人在公寓樓下接觸約2分鐘，兩人在密閉空間接觸，社區已設採檢站，附近居民可主動採檢。

大寮群聚部分，18703的媽媽是一名指標個案，她曾與友人聚會，另位台南友人已經確診，後來又造成18773與18774兩人確診，就讀幼兒園的兒子也導致另位5歲小朋友確診，學齡前小孩戴口罩難落實，擔心有進一步可能擴大風險，所以擴大匡列192名幼兒、25名教職員。

足跡部分，18771的5歲女童去過久九洋酒賣場、大寮公共托嬰中心、李桑香菇肉燥飯；18772去過苓雅東昌早餐店；18773去過鳳山爭鮮壽司、迷克夏、鳳山洛克運動健身中心、三媽臭臭鍋光遠店、鳳山屈臣氏、台銀鳳山分行、鳳山大潤發、菩提藥局；18774是位廚房工作者，足跡包含鳳山書城、桌上賓鳳山總店與前鎮區桌上賓、高鈣軟骨便當等地；18775去過小港二苓郵局、草衙郵局、新興郵局、仁愛動物醫院、八方雲集新衙店、小港家樂福。

由於個案20日出現症狀、28日才因就醫採檢確診，約1週時間在社區有活動，高雄市政府衛生局今天表示，已緊急匡列接觸者，並漏夜以遊覽車載去進行採檢隔離。其中，有部分民眾在大寮區公所前集合，但高市府澄清，當地只是集合點，並非確診個案足跡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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