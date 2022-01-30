周興哲《早餐》上映開紅盤 全台600萬票房奪下冠軍
校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。電影28日上映，果然氣勢如虹，從早場起就開出亮眼成績，第一天便以600萬開出賀歲新片票房冠軍的好成績。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-30 00:00:00
《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自轟動Dcard的真實愛情故事，在上映前已吸引許多粉絲的期待，上映後果然讓票房開出紅盤，電影以約600萬的好成績，成為全台票房冠軍，周興哲首度跨界演出電影，在賀歲檔期開出好成績，果然擁有超高人氣。讓29日仍在勤跑映後QA的導演杜政哲，宋柏緯和林鶴軒（大鶴）都士氣高昂，而主角周興哲與李沐雖然在家中，也不時盯著網路上影迷的回饋，看到很多影迷被劇情感動的又哭又笑，也感到非常開心。
28日電影劇組「早餐幫」雖然周興哲和李沐無法一同加入映後QA，但導演杜政哲率領大鶴及特別義氣相挺的劉品言，在帶著周興哲的立牌在西區的各大戲院穿梭，而宋柏緯與何思靜和葛丞則是帶著李沐的人型立牌在東區和影迷同樂。他們三人都開心分享導演還不時和周興哲連線，讓影迷聽到他的聲音，疼愛粉絲的周興哲也是好康大放送，不但單獨和幸運粉絲通話，還清唱主題曲，讓現場氣氛非常歡樂。而李沐也特別在自己與宋柏緯包場和現場連線，她充滿感動，開心好友都一起力挺電影，讓現場氣氛超HIGH。
電影上映，不只票房開出紅盤，電影中更有許多話題成為討論話題，像是金馬影后陳淑芳演出的早餐店老闆娘的美琪早餐店，是真的位在台中的一家早餐店出借劇組拍攝。而電影中李沐頭上的各式各樣的食物髮飾，不但吸引粉絲注意，就連影評人也讚美這個巧思。而電影中不停出現的各式飯團，更成為熱門話題，各種口味的飯團，還有周興哲親手捏的飯團，造型可愛精美，李沐又總是吃得一幸福的模樣，讓很多粉絲都表示看完電影都超想吃飯團。（編輯：楊穎軒）