全台最大衛武營光影展演　史哲發文搶先看

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史哲說，光舟劇場不僅將衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體打造成高雄主燈、幻化為，還創紀錄動用18台3萬流明、7台2萬流明的投影機，雖然光雕、投影、mapping從國內到國外，已經玩了非常多，大家都各顯神通！但他跟團隊分享，這次的展演從建築、環境、記憶與劇場四大面向來呈現這一次的展演，在城市歷史的脈絡中，呈現島嶼百年來的風華，更以大家印象最深的衛武營軍事形象作為命名。
史哲也指出，衛武營曾經是原住民朋友的獵場，後來漢人到來叫它「下埤頭」，溝渠圳道在衛武營公園裡留下痕跡。這裡，更曾是軍事訓練的重要基地，幾百萬人曾經在衛武營新訓、高喊反攻大陸！現在，這裡還有三間軍校、軍營以及眷村。
史哲也強調，這裡更是最多客家朋友居住的行政區，多元文化在此融合發展，呈現美好風貌。不論赤山粿、工協市場旁的大餅、韭菜盒，都是讓人難忘的美味。同時，在展演中，我們也向當年推動衛武營運動公園的運動者們致敬。
史哲也期盼曾經的熄燈號，這一次我們再響起。響徹天際的號角聲是這塊土地共同的榮耀，近百萬男兒在此保家衛國，軍民一心迎接著來自遠方燈塔照射出的白光，穿越城市，凝聚民眾的希望。
史哲也說，跟大家分享的照片，更是由臺灣知名攝影大師 劉振祥老師的作品，老師於「雲門舞集」劇團擔任御用攝影師長達 30 年，更屢獲殊榮。感謝老師在年節期間特別來到高雄，為這次的高雄主燈之一《武營晚點名》留下美麗攝影。更也展現本次燈會在策劃過程中，我們一直努力的跨域合作，開創台灣燈會的新風貌。