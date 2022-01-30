高雄今+5　陳其邁：傳播風險都在控制範圍內

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，針對昨天有兩例小港區民眾，因在老舊公寓停車空間與已確診的上下樓鄰居短暫接觸二、三分鐘即染疫；衛生局匡列該棟公寓整棟20人，全數送防疫旅館居家隔離且高市府昨天也緊急在小港社區設篩檢站，昨共篩967人，全為陰性。
陳其邁表示，今天新增確診的案18820、18821、18822都是幼兒園的小朋友，他們在12月28、29日發病時的Ct值都在30左右，但30日再篩檢，Ct值都往下降，顯示病毒量都在增加，小朋友在幼兒園內密集接觸，口罩又無法像大人一樣戴好戴滿，所幸高市府已針對幼兒園192人已經提早擴大匡列，避免病毒有進入社區，因此目前社區的風險很低。
陳其邁指出，諾貝爾幼兒園再新增4例確診，為3名幼兒與1名幼兒家長，由於小朋友間接觸較為頻繁，也較難像成年人一樣確實戴好口罩，因此群聚染疫個案有陸續增加情形，所幸新增確診個案均在匡列隔離範圍，但是群聚現象有擴散至隔壁班級的情形。
陳其邁也根據老師說法表示，由於新增確診的2名幼兒彼此互動較為頻繁因此染疫，不過確診情形仍主要集中在同一樓層，為案18820、18221與18222經匡列採檢陽性確診，另一人則為同住家人28日一採陰性，29日因出現症狀，就醫後採檢陽性確診。
對此，陳其邁也坦言，相當擔心長榮飯店群聚案的狀況，這代表同住家人均有風險，而幼兒染疫情形又擴散至另一個班級，所幸目前確診狀況主要集中在同一樓層，並未有再度擴散的跡象。
高市府衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄港群聚案18823是29日公布確診個案18775的妻子，是同住接觸者，在匡列時確診，27日曾去小港的小吃店。至於大寮某幼兒園群聚個案中，30日共新增4名幼童及1名幼童的姑姑共5人確診，足跡遍佈鳳山小太陽米羅美術村、早餐店、全聯大寮店、英明黃昏市場、另外幼童姑姑則去過補習班、郵局、超商、永和豆漿等地，目前已擴大匡列隔離接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。