高雄SKM Park試營運創佳績 義大Outlet Mall新櫃迎戰
新光三越全新打造的「SKM Park」於農曆年前試營運，有220家店舖進駐以及50個獨家品牌，提供全客層一站式的購物新體驗。義大世界購物廣場則是全台第一家Outlet Mall，坐落於佔地90公頃的義大世界，設店家數320家，結合購物、樂園、住宿，全力打造「我不在台灣、我在義大世界」偽出國購物行程，農曆年前更迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，成為全台唯一設櫃的Outlet。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-30 19:33:32
「SKM Park」26日試營運，首二日以新進國際知名品牌迴響最好，如：Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo等全面三折起最受血拚族青睞。運動商品也交出好成績，全台最大的Adidas Outlet，門店面積近400坪，款式上千種，開幕首日就出現排隊人潮，業績亮眼；另外，像是休閒品牌ROOTS、PUMA、As南部獨家outlet等，都深受消費者喜愛。而在餐飲部份，高雄獨家的「大師兄銷魂麵鋪」，試營運首日銷售突破300份套餐。
SKM Park擁有全台最大首座占地約300坪的5G獨立專網場域VIVELAND VR 虛擬實境樂園，多種款式遊戲中又以多人射擊類型最受歡迎。此外，鈴鹿賽道樂園全園區皆能使用電子支付，遊玩樂園免排隊購票，嗶卡扣款最方便，園區也規劃「1大準則+5大管理」防疫策略。
義大世界購物廣場12年來不斷創新 ，2020年引進來自義大利的精品Outlet「Luxury Mall」、2021年推出美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」，擁有眾多歐美知名精品及獨家品牌。還有一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」，匯集來自歐美日韓20多國家、百大品牌，彩妝、保養、香氛、髮品，一站滿足所有需求。
農曆年前義大Outlet Mall迎來頂級時裝品牌Fabiana Filippi進駐，服裝設計以優雅、獨特與永恆感為設計核心，賦予女性優雅高貴氣質，眾多國際巨星崔智友、金喜善、湯唯等成為FF品牌的忠實愛用者。
餐飲部分，樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」也於農曆年前進駐義大Outlet Mall，特別延聘「台菜王子」黃景龍主廚，研發推出台式風味的「龍王麻辣湯」，以獨門秘方辣肉醬，結合燈籠椒、子彈椒、月桂葉、甘草等辛香料食材，經由爆炒帶來的鍋氣，辛、麻、鮮、香、辣一次到位，搭配由豬雞骨熬製的白湯，提升湯底的厚度與香醇。即日起至2月6日開幕期間，用餐即贈「鮮炸綜合拼盤」乙份 。