舞廳消費20萬疑遭竊撂球棒隊砸店 苓雅警逮捕15名犯嫌
昨(30)日小年夜晚間10時左右，高雄市苓雅區中華路某間舞廳大門遭多名年輕人手持球棒砸毀店門後隨即駕車逃逸，轄區警方苓雅分局獲報後立即前往追查，警方隨即以車追人於6小時內火速將涉案15人全數查緝到案。詢後除妨害秩序、恐嚇、毀損等罪及通緝移送偵辦外，也對交通違規部分依道法舉發，另未戴口罩部分依傳染病防治法移請查處。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-31 10:55:58
苓雅分局於昨(30)日22時41分獲報於中華四路某舞廳大門遭毀損，員警到場後，發現犯嫌等人駕駛8車到場，其中王姓主嫌等6人下車持球棒毀損該店家大門後隨即駕車逃逸。該局立即組成專案小組，先後於四維四路與仁德街口查獲同案巫姓共犯等1車4人，並再循線三民區九如二路一帶查獲王姓主嫌、吳姓及茹姓等3名犯嫌。隨後再擴大調閱逾百支監視器釐清案情，以車追人6小時內火速將涉案15人全數查緝到案。
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，王姓主嫌到案後供稱渠於29日2時許偕同友人至舞廳飲酒消費，於離場後即發現手提包內新臺幣20萬元遭竊，隨即與同行1名友人返回包廂搜尋，惟與現場舞廳幹部發生衝突，並遭服務人員毆打及持酒杯丟擲，因而致因此結怨遂率眾犯案。
陳仁正指出，王姓主嫌（男、85年次）等6名涉嫌人均坦承動手毀損店家大門，當中又意外查獲茹姓男子係毀損通緝犯，另其餘巫姓等9人為在場助勢之人。該分局詢後將依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損等罪及通緝移請高雄地檢署複訊偵辦，同時也對嫌犯車輛交通違規及駕籍依道交條例舉發，另未戴口罩部分依傳染病防治法移請查處。
高雄市政府警察局長黃明昭夜已下令針對高雄市易發生治安事件的場所如舞廳、按摩店等，強力持續性實施臨檢掃蕩，遏制犯罪發生，維護社會安定！