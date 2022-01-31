春節防疫不打烊！國家風景區加強清消每日8次起跳

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非封閉型景點若達人流管制上限，將派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策、協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量。
而在第一線遊客中心的工作人員，於值勤前戴口罩、量測體溫等措施，另配備大聲公等設備俾使工作人員與遊客保持社交安全距離，如出現疑似症狀應立即停班就醫治療，配合環境設施衛生及檢疫處理。
在環境清消上，每日清消至少8次，並視尖峰時段遊客人數增加清消頻率，針對公廁、把手、按鈕等遊客經常接觸之處，亦增加至每日至少清消8次，並於尖峰時段增加清消頻率。
觀光局說明，除了持續加強相關防疫作為之外，也提供民眾過年出遊好選擇，自4月30日止推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，鼓勵民眾一起玩騎16條多元自行車路線，除了挑戰自我，還可以深入在地，尋找經典好食、溫馨好宿、亮點好遊以及精彩好購。
觀光局提醒，近期國內疫情有升溫趨勢，民眾出遊仍應作好實聯制、戴口罩、保持安全社交距離等防疫準備工作，並於停車場或封閉型遊客中心容留量達100%時，亦請配合現場疏導工作人員指引，分流前往鄰近停車場或景點，保護自己也保護身邊的每一個人，大家團結抗疫，讓每個人都能過個平安快樂的農曆春節。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。