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高雄今+9　10多歲男返高確診足跡遍佈大遠百、漢神巨蛋

▲市長陳其邁表示，9名確診者，共分成兩條傳播鏈，一條一樣是從高雄港，另外一條就是從大寮一家母子三人。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁表示，9名確診者，共分成兩條傳播鏈，一條一樣是從高雄港，另外一條就是從大寮一家母子三人。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-31 15:56:59

高雄市今(31)日新增9例本土COVID-19確診，其中有8例在高雄，1例新北返鄉民眾，其中高雄港群聚有5人確診，宜蘭礁溪傳染鏈則有3人，都是在同一樓層。市長陳其邁表示，9名確診者，共分成兩條傳播鏈，一條一樣是從高雄港，另外一條就是從大寮一家母子三人。從高雄港的傳播鏈當中，有一家牙醫診所的醫護也傳出確診。

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▲高雄港疑似群聚關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄港疑似群聚關係圖。（圖／高市府提供）
今天新增的9例案例當中，其中5例是屬於高雄港的後續傳播，連一間牙科診所的醫護也傳出確診。還有另1個案是先前確診案18496對面的鄰居案18904，是同一層的兩戶，生活公共空間有重疊，已針對該旗津區大樓清消，匡列20人隔離，並在高科大設篩檢站，已採檢200人。另外3例是大寮幼兒園的匡列對象，至目前為止，幼兒園已經有7例確診。

▲北部某飯店相關高市確診圖。（圖／高市府提供）
▲北部某飯店相關高市確診圖。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，今天公布的9例中，有高雄港感染第2波，是某牙科診所有人確診，今天早上在旗津區某大樓進行清消，另在高科大設立篩檢站；他認為最先處理應是牙科診所，目前陸續採檢當中。

衛生局技正潘炤穎說，這一名新北回來高雄過年的男性，他本月28日後在高雄，他有位親人是從中國回台的旅客，解除隔離後曾與他接觸，相關足跡還在釐清中。

▲案18905高適公共場所活動史。（圖／高市府提供）
▲案18905高適公共場所活動史。（圖／高市府提供）
足跡部分，案號18905為10多歲男性，並無接種疫苗，於1月29日發燒；1月30日到診所就醫後轉往醫院採檢後確診，Ct值22.8。該案自1月20日學校放寒假後就沒有到學校，1月25日和媽媽到台中；1月26日到高雄母親娘家住宿，現已匡列接觸者共4人；4人皆居家隔離並通知採檢，因其個案活動足跡多遍布台中、高雄，指揮中心也將此個案轉列為高雄本土個案中。

至於案18904去過中油上豐加油站、旗津的榮星西點麵包、鹽埕區ＯＫ便利商店府北店。案18882去過仁武區的月月旺早餐店、全聯大寮店、家樂福鳳山甲一店。案18891去過全聯大寮店、大寮區大寮路還有鳳林三路購買春聯、蔥抓餅等。

另外案18883去過小港區的可可快剪桂林店、小港大鵬路的飲料店、與樂利路上的水果行。案18889足跡則多在新興區、苓雅區，包含全家便利商店中福店、七賢路禮拜堂、7-ELEVEN信賢店與自強店。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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