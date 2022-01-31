高雄今+9　10多歲男返高確診足跡遍佈大遠百、漢神巨蛋

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陳其邁指出，今天公布的9例中，有高雄港感染第2波，是某牙科診所有人確診，今天早上在旗津區某大樓進行清消，另在高科大設立篩檢站；他認為最先處理應是牙科診所，目前陸續採檢當中。
衛生局技正潘炤穎說，這一名新北回來高雄過年的男性，他本月28日後在高雄，他有位親人是從中國回台的旅客，解除隔離後曾與他接觸，相關足跡還在釐清中。
足跡部分，案號18905為10多歲男性，並無接種疫苗，於1月29日發燒；1月30日到診所就醫後轉往醫院採檢後確診，Ct值22.8。該案自1月20日學校放寒假後就沒有到學校，1月25日和媽媽到台中；1月26日到高雄母親娘家住宿，現已匡列接觸者共4人；4人皆居家隔離並通知採檢，因其個案活動足跡多遍布台中、高雄，指揮中心也將此個案轉列為高雄本土個案中。
至於案18904去過中油上豐加油站、旗津的榮星西點麵包、鹽埕區ＯＫ便利商店府北店。案18882去過仁武區的月月旺早餐店、全聯大寮店、家樂福鳳山甲一店。案18891去過全聯大寮店、大寮區大寮路還有鳳林三路購買春聯、蔥抓餅等。
另外案18883去過小港區的可可快剪桂林店、小港大鵬路的飲料店、與樂利路上的水果行。案18889足跡則多在新興區、苓雅區，包含全家便利商店中福店、七賢路禮拜堂、7-ELEVEN信賢店與自強店。
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