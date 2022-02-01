專訪／財富女神月砸6位數 百坪豪宅、貼身保母照顧萌寵
「財富女神」王宥忻家中有兩隻草泥馬、兩隻迷你驢、一隻食蟻獸、兩隻英國長耳兔、一隻狗、一隻貓，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，為了照顧這些萌獸，特地空出一百坪的房子專門讓動物們住，自己和家人則住在樓上。除此之外，還會有專人照顧，每個月花費約6位數，相當耗時耗錢。
記者臺孝婷/專訪
2022-02-01 11:00:00｜2022-02-01 11:02:30
王宥忻解釋，雖然這些萌獸看起來很可愛，但其實要花費非常多心力照顧，既然決定飼養牠們，那就要好好照顧，草泥馬麥可每兩週洗一次澡，從洗到吹至少要4小時，還要定期請修蹄師傅來家裡幫草泥馬、迷你驢修蹄、剪指甲、修毛，而且為了萌獸們的健康，除了100公斤的草、各式罐頭、新鮮飼料之外，王宥忻還會買營養食品替牠們補充養份。
有些網友質疑王宥忻把這些動物養在室內是不良示範，她解釋其實草泥馬在北美有些國家都是養在家裡面，而且她常常帶草泥馬和迷你驢出門散步，家外面就有一個中庭，萌獸們都會輪流去中庭的草地放風。王宥忻認為不管是什麼動物，用心照顧才是關鍵，像是麥可一開始到她家時明顯營養不良，她研究後才發現很多農場因為動物太多，根本無法好好照顧每一隻動物，而且部分的飼料稻草都有很多蟲，因此麥可一來時，還帶牠去醫院驅蟲，經過很長一段時間後才恢復健康。
王宥忻與老公「翁董」迎接結婚將近11年，2人育有一對子女，王宥忻表示家人對她養這麼多寵物的興趣都百分之百支持，小孩們還會搶著幫忙照顧，她認為這也是很好的機會教育。王宥忻透露自己正在物色土地，未來想開一個農場或是動物民宿，之後還會考慮添購最近很夯的水豚君，創造一個屬於自己的動物森友會。