COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄幼兒園病毒定序為BA.1　陳其邁：排除與高雄港有關

▲市長陳其邁證實，幼兒園的個案病毒基因定序數為BA1，與高港BA2不同，排除高雄港有關。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁證實，幼兒園的個案病毒基因定序數為BA1，與高港BA2不同，排除高雄港有關。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-01 18:00:45

高雄市今（1）日新增9例本土病例，其中6例是諾貝爾幼兒園群聚中匡列對象，也就是礁溪長榮鳳凰飯店的延伸；另1起感染源不明的新北市13歲男童的父親，其餘2例屬於高雄港匡列對象，也是確診者同住家人。市長陳其邁表示，6例屬於幼兒園的個案，病毒基因定序數為BA.1，與高港BA.2是不同的，以台灣最近的病毒株來看，比較是屬於北部地區，幼兒園的染疫初步排除和高港有關，但最終結果還要指揮中心進一步公布確認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大年初一高雄Omicron疫情持續延燒，今（1）日新增9例，其中宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店傳播鏈有6例（2對母子、1幼童、1幼童的哥哥），另外2例來自高雄港群聚，最後1例是新北國中生（案18905）的爸爸，感染源不明。高雄市長陳其邁證實，從礁溪長榮相關幼兒園個案身上定序出BA.1，與高雄港埠群聚的BA.2分屬不同Omicron子型，排除與高雄港有關。

今天高雄新增9例確診，其中8例為居家隔離期間發病，2例為高雄港衍生，6例為大寮幼兒園（礁溪長榮相關）衍生個案。另有1例感染源待查個案（案18942）為案18905新北國中生的父親，根據中央流行疫情指揮中心的說法，案18942在1月10日入境後至高雄防疫旅館檢疫，23日檢疫期滿前採檢還是陰性，25至30日都在高雄活動，這對父子的疫調作業仍在進行中，足跡也要進一步釐清。

陳其邁表示，大寮幼兒園個案經病毒基因定序證實染上BA.1，詳細的全基因定序還在進行中，目前可研判該案與高雄港個案的BA.2分屬不同的基因序列，以台灣近期流行病學資訊來看，BA.1較可能來自北部地區，仍待進一步的基因序列比對來確認，初步排除大寮幼兒園傳播鏈和高雄港群聚有關。

陳其邁說，Omicron的潛伏期很短，平均3-4天就會發病，陸續可以看到幼兒園群聚個案這幾天接連發病，且染疫的小朋友還有同住家人，1人發病容易進一步引發家戶感染，病例就會比較多，好在目前風險多在控制範圍內，看到居隔期間的發病個案，市民不必太緊張。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀