高雄幼兒園病毒定序為BA.1　陳其邁：排除與高雄港有關

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今天高雄新增9例確診，其中8例為居家隔離期間發病，2例為高雄港衍生，6例為大寮幼兒園（礁溪長榮相關）衍生個案。另有1例感染源待查個案（案18942）為案18905新北國中生的父親，根據中央流行疫情指揮中心的說法，案18942在1月10日入境後至高雄防疫旅館檢疫，23日檢疫期滿前採檢還是陰性，25至30日都在高雄活動，這對父子的疫調作業仍在進行中，足跡也要進一步釐清。
陳其邁表示，大寮幼兒園個案經病毒基因定序證實染上BA.1，詳細的全基因定序還在進行中，目前可研判該案與高雄港個案的BA.2分屬不同的基因序列，以台灣近期流行病學資訊來看，BA.1較可能來自北部地區，仍待進一步的基因序列比對來確認，初步排除大寮幼兒園傳播鏈和高雄港群聚有關。
陳其邁說，Omicron的潛伏期很短，平均3-4天就會發病，陸續可以看到幼兒園群聚個案這幾天接連發病，且染疫的小朋友還有同住家人，1人發病容易進一步引發家戶感染，病例就會比較多，好在目前風險多在控制範圍內，看到居隔期間的發病個案，市民不必太緊張。
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