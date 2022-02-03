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高雄今+15 　案19081疫調不實　陳其邁：將依法開罰

▲高雄市今天新增15例確診，幾乎都是匡列隔離轉陽個案。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天新增15例確診，幾乎都是匡列隔離轉陽個案。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-03 16:19:27

高雄市今（3）日新增15例確診，幾乎都是匡列隔離轉陽個案。6例與宜蘭「溫泉傳播鏈」有關，其中有一家四口其中有3人於1月31日有症狀自行就診採檢後確診，引發匡列不確實的質疑；對此，高雄市長陳其邁在疫情記者會中表示，該一家四口的母親（案19081）疫調不實，導致其餘家人並未框列，將依傳染病防治法依法開罰。

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▲高雄港疑似群聚事件關係圖。（圖／高市府提供）
▲高雄港疑似群聚事件關係圖。（圖／高市府提供）

▲北部某飯店高市確診個案關係圖。（圖／高市府提供）
▲北部某飯店高市確診個案關係圖。（圖／高市府提供）
高雄本土疫情持續延燒，今又新增15例，截至目前為止已累積127例，新增15例本土病例，其中5例為解隔前採檢確診，2例為幼稚園感染事件隔離中，均沒有社區傳播風險，另外8例中有4例為高雄港感染事件家庭群聚，另4例為宜蘭旅遊群聚相關個案，但疫調中有1人，並未如實交代接觸、活動足跡，將依傳染病防治法處理。

▲案19049高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
▲案19049高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也分別針對個案做說明，潘炤穎指出案18545職場接觸者當時的案19077同住家人，案19049及案19055，還有鄰近家族成員案19050，皆於昨日確診。

▲案19055高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
▲案19055高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）

▲案19080、19081、19082及案19083高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
▲案19080、19081、19082及案19083高雄市公共場所活動史。（圖／高市府提供）
潘炤穎指出，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，衍生出大寮群聚案，今日新增案19046、案19047兩名幼兒園小朋友及照顧者，目前幼兒園累計11名孩童，加上照顧者累計近20人確診。另外，疫調過程中，案18773在結束旅遊後曾跟3位好友聚餐，期間2人接觸後進行活動，1月25日前往髮廊做頭髮，主要接觸者案19081確診，案19081確診後疫調未如實陳述，將依照傳染病防治法進行處分，也導致同住家人案19080、案19082、案19083期間都出現症狀，採檢確診，Ct值低。

至於，案(18942)於1月10日入境，入住防疫旅館檢疫期滿後採檢陰性，並於1月25日起進入高雄市區；而其就讀國中的兒子則是在1月26日到達高雄，父子倆先後於1月29日、30日出現症狀，隨後母親18988也確診，目前一家3口目前基因定序還沒有出爐，雖推斷應是家人之間的接觸感染，但尚無法確定是誰傳染誰，目前無法做出斷定，還需要更多證據才能去追溯感染源。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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