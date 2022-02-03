看傻！「世紀渣男」被休後突爆喜訊 老婆認了：又懷孕
37歲張致恒（Steven）為香港男團「BOYZ」前成員，2019年被爆出婚前玩「5劈」，誤當小三的女子揚言不想活，但從粉絲變正宮的雯雯選擇原諒，與偶像閃婚誕下2子，沒想到，今年1月底張致恒突然遭妻子發文休夫，且1個禮拜後，男方自爆又要當爸，並PO出全家福照，讓外界是一頭霧水。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-03 17:44:47｜2022-02-03 17:49:56
張致恒當年性醜聞遭網友痛罵「死性不改」，封他「世紀賤男」，他事後淡出演藝圈，轉行當廚師，與妻兒低調過生活。怎料，今年1月27日雯雯在IG無預警發文，透露和張致恒結束夫妻關係，「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天，我們正式離婚了。我也真心祝福你能夠幸福」。
然而，張致恒30日在IG發文，稱人的一生都會犯很多不同的錯，重要的是反省、改過錯誤繼續向前走，感謝妻子在結婚2年來容忍自己，文末寫道：「一家五口好好愛下去！」暗示妻子懷第三胎，而雯雯昨（2日）也開直播證實此事，但不願提單方面休夫一事，至於張致恒則上傳一張全家福照，祝大家新年快樂，讓人霧裡看花。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995