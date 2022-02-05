扯47歲林志玲代孕生子 鄉民女神開戰廣告小妹：就是眼紅
47歲女神林志玲和日籍老公AKIRA結婚2年，除夕夜宣布第一胎兒子報到，因為懷孕過程沒有一張照片外流，遭到去年10月流產的網紅「廣告小妹」暗指找代理孕母，對此，有「鄉民女神」之稱的黃瓊慧（qn）、陳沂紛紛隔空向廣告小妹開砲。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-05 17:00:00
林志玲喜獲麟兒，廣告小妹對此發文：「我只想點破一件事。論低調懷孕生子，林依晨也很低調。對比林依晨，你就會發現貓膩在哪裡。」隨後又發了一篇文支持代理孕母，暗指林志玲找代理孕母產子。
鄉民女神qn對廣告小妹的說法不以為然，「妳就是眼紅林志玲，三姑六婆般的八卦人家後被打臉後就各種偽善，『唉唷我支持代理孕母啊，如果我跟林志玲一樣有錢有資源，我也要跟她一樣啊。』拉同溫層取暖而已。」
qn認為廣告小妹是眼紅林志玲47歲子宮「生的出來」，「被質疑後再來裝好人說『我知道藝人有藝人不能公開的原因，我能理解的』，各種眨眼裝無辜，是不是整天看《甄嬛傳》被洗腦？不管基於各種理由尊重別人的隱私，孩子生出來好好給個祝福很難嗎？」
陳沂也隔空開戰，「反正她沒證據造謠也不是一天兩天了，都已經造謠成通緝犯了。」陳沂表示不管女性外表維持多好，卵巢隨著年齡老化無可避免，通常卵子數量會在35歲後驟減，所以建議大家35歲前要先凍卵，這是一種買保險的概念。