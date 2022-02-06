美股兩樣情！Meta市值大跌　謝金河：夢幻炒作股恐有災難

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謝金河說，Meta公布4q營收1179.29億美元，年增37%，但淨利102.85億美元，這比20年4q的112.19億美元減少8%，全年淨利393.7億美元，仍然比20年成長35%，乍看數據不錯，但股價卻出現災難性的大跌，「Meta在3日大跌85.24美元，跌幅26.19%，這一天，Meta市值少了2371.17億美元，這個市值蒸發寫下歷史新紀錄。」
謝金河說，Meta的重傷害來自每日活躍用戶(DAU)的數字出現警訊，Meta第四季活躍用戶19.29億人，這比第三季的19.3億人微幅減少，但這卻是Fb成立以來首度出現不增反減的訊號，這是重大警訊。
謝金河分析，造成Fb成長到盡頭的原因很多，像是沒有透明機制的停權，泛濫成災的假廣告，連自己都是受害者，為了改善這個現象，Apple的ios14.5作業系統同時上線了一套App追蹤透明度(App Tracking Transparency，ATT)的功能，這套系統讓廣告商叫苦連天，在這套功能運作下，任何第三方軟體要用iOS設備的廣告辨識碼(IDFA)追蹤客戶資料時，必須獲得客戶同意，這個改變使得Fb等受到很大的打擊，因為ATT上缐，Fb的廣告金額減少98.5億美元，馬克．佐伯格為此一度大駡庫克。
去年Fb改名Meta，但元宇宙的Fb Reality Lab去年第四季營收只占2%，Fb想要拋掉舊的社群媒體角色，但新的元宇宙仍然未能帶給公司新的助力，這是標準的青黃不接，股價跌得四腳朝天，最低只剩230.11美元，市值6263.45億美元，已經和台積電在伯仲之間。
謝金河直言，反觀Amazon公布4q財報又製造驚喜，因為Rivian的118億美元投資收益，Amazon第四季淨利從20年的72億美元上升至143億美元，eps27.75美元，這是業外收益，但AWS創造178億美元的收益，這讓Amazon股價大漲375.88美元，單日漲幅13.54%，台股休市期間，Amazon從2707.04大漲到3224美元，漲幅十分可觀。
台股休市期間，道瓊工業指數上漲921.65，標普指數上升150.6，Nasdaq上漲555.89，費城半導體指數上漲46.07，TSMC，Umc在美國小幅下跌，而Google，Meta，Amazon都出現大漲大跌的巨大變化。台股在封關前，很多人都減碼，7日紅盤可能有上漲的紅盤可以期待。
謝金河也呼籲民眾，從Meta栽筋斗，大家要記得，虛幻的題材容易一戳就破，過去兩年，台股沒有業績的夢幻炒作股恐有災難！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。