彩券行員工盜領老人5千！網轟「下地獄」 遭辭退後道歉
過年期間不少人會購買刮刮樂，連假期間一名彩卷行女員工PO網表示，「盜領老人刮刮樂獎金5千元，因為他都只刮，QRcode都給自己刷」，還揚言「缺錢的人可以來這裡堵他」，引發網友公憤，怒批「太扯」、「會下地獄」等；女店員本人也在事後道歉，表示會將錢還給阿伯。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 11:53:26
該女員工在IG發限時動態，拍下該老人在購買刮刮樂，並寫道「這個阿伯很討厭，都刮一千塊的刮刮樂，給錢都用丟的，一直碎碎念說這些都是小錢，自己輸了股票200萬」，隨後更爆料自己盜領老人刮刮樂獎金5千元，因為他都只刮，QRcode都給自己刷，甚至說「缺錢的人可以來桃鶯路這裡堵他，行動緩慢，身上放的錢至少有50萬。」
該限時動態被截圖轉發到《Dcard》，PO文網友痛批「刮刮樂騙老人五千元，並說出老人身上有多少錢叫大家去堵，老人行動不便又置他於危險中，這種事不能沉吧！」，女員工的囂張言論也被網友連番砲轟，紛紛留言「檢舉 警察快來」、「太扯」、「太過分！再怎麼討厭他也不能騙人家錢欸」、「會下地獄」、「詐欺罪了吧」等語。
一名馬偕醫護管理專科學校女網友也於底下留言，自稱發文者是她學妹，真的非常對不起沒有管好她，讓她有如此惡劣的行徑，「平常她就喜歡打嘴砲講543，沒踢過鐵板不知道事情的嚴重性」；同時貼出她的道歉訊息，她表示「不應該貪圖阿伯的錢」，也承諾會把錢還給阿伯，保證沒有下一次，自己只是工讀生，已被店家辭退，「請大家不要再轉傳貼文，不想因為我的錯誤害老闆的店開不下去，真的很對不起。」（編輯：孫唯容）