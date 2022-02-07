王儲登基籌備多年 英媒：卡蜜拉將戴「光之山」鑽石王冕
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），6日慶祝即位70週年的「白金禧」（The Platinum jubilee），並發布公開信表示，希望等時機成熟後，查爾斯王儲（Prince Charles）能順利登基，他的妻子卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）也將成為「王后」（Queen Consort）而不是「王妃」（Princess Consort），被認為是卡蜜拉苦盡甘來的象徵。而根據英國《每日郵報》獨家報導，將來查爾斯登基成為英國國王時，卡蜜拉將被安排戴上已故皇太后（伊莉莎白二世之母）遺留下來、鑲有「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石的白金王冠。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-07 11:48:09
《每日郵報》指出，其實查爾斯早在數年前就已獲得伊莉莎白二世祝福，修改了他的登基加冕誓詞，加入「卡蜜拉王后」等字眼。1名皇室高級工作人員透露，皇室早在5年前已開始籌備查爾斯的登基儀式，預計將會在西敏寺大教堂舉行，安插卡蜜拉的王后頭銜，也隸屬儀式重新調整的一部分。
報導又提到，在查爾斯的加冕典禮上，卡蜜拉將會戴上頂部十字架鑲著知名印度鑽石「光之山」（105克拉）的白金王冠。這頂製於1937年的王冠原屬於英王喬治六世的王后、現任英國女王伊莉莎白二世的母親，伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother），現在則被保存在倫敦塔內。
查爾斯6日亦以皇儲身份發表慶祝女王登基70週年文告，除了讚揚她的卓越成就以外，也感謝女王對他和卡蜜拉支持，希望在在這個前所未見的白金禧年，所有英國人都能團結並慶祝，繼續跟隨女王的榜樣，迎接未來。