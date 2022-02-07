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新北、高雄今各增1例本土！均在居隔期間驗出陽性

▲指揮中心指揮官陳時中說明今日新增的2例本土個案關聯。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中說明今日新增的2例本土個案關聯。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-02-07 14:33:31｜2022-02-07 14:37:32

今（7）日是春節連假過後首個開工日，指揮中心在今日的疫情記者會上表示，國內新增2例本土個案，均是在居家隔離期間採檢陰轉陽，一例為高雄港相關、一例跟圓山延伸的幼兒園相關。

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指揮官陳時中說明，與高雄港相關的確診個案，基本上為高雄港工作人員的家人，他在1/23就已經匡列，居隔檢驗陰性，那在2/5解隔時採檢陽性，CT值30.4，後續還會再進行二採，而基因定序都和原來高雄港同一株，沒有新的變化。

▲案18155高雄港群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲案18155高雄港群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）

另外一例本土個案，為圓山衍生到點點幼兒園老師的接觸者，為一名本國籍的5歲女童，今日採檢轉陽性，CT值25.5，而她在1/25也已經居家隔離，家裡面的人目前檢驗也都陰性，但還需要觀察。

▲案18375。（圖／指揮中心）
▲案18375個案關聯圖。（圖／指揮中心）

陳時中說，在整個過年到現在，目前情況看來整體疫情穩定，並沒有新增傳播鏈，現階段仍會持續觀察，不過目前看來整波疫情看起來有漸漸穩定。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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