COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

財神爺再見！她「中1千萬發票」卻無法兌獎　殘酷理由曝

▲原PO表示自己雲端發票中了「特別獎一千萬」，豈料卻因為「支付方式」讓她無法兌獎，只好與財神爺擦身而過。（示意圖／shutterstock）
▲原PO表示自己雲端發票中了「特別獎一千萬」，豈料卻因為「支付方式」讓她無法兌獎，只好與財神爺擦身而過。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 11:38:12

110年11、12月期統一發票兌獎號碼在上月25日由財政部開出，不少人早已把手邊的發票對完開心領獎；不過，有一名女網友表示自己雲端發票中獎了，而且還是中「特別獎一千萬」，豈料卻因為「支付方式」讓她只能乾瞪眼，與財神爺擦身而過，無奈直呼「我的瑪莎拉蒂飛了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在臉書發文，並貼出發票APP截圖，只見照片中，一筆去年11-12月的發票號碼「UC31150905」剛好幸運對中統一發票的1000萬特別獎，但因為這筆消費是她用信用卡紅利金抵購的，實際花費金額為「0元」，因此無法兌獎。

▲原PO發票中了一千萬特別獎，卻因為支付方式與財神爺擦身而過。（圖／翻攝自臉書）
▲原PO發票中了一千萬特別獎，卻因為支付方式與財神爺擦身而過。（圖／翻攝自臉書）
碰上這樣的事，也讓原PO不禁直呼「我用信用卡紅利金抵購的0元發票明明號碼全中，卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，哎，我的Maserati（瑪莎拉蒂）......」。

事實上，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，發票上無金額，或金額載明為零或負數者，並不適用統一發票給獎的規定，另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。因此該名女網友只能忍痛跟一千萬擦身而過。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀