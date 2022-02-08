財神爺再見！她「中1千萬發票」卻無法兌獎 殘酷理由曝
110年11、12月期統一發票兌獎號碼在上月25日由財政部開出，不少人早已把手邊的發票對完開心領獎；不過，有一名女網友表示自己雲端發票中獎了，而且還是中「特別獎一千萬」，豈料卻因為「支付方式」讓她只能乾瞪眼，與財神爺擦身而過，無奈直呼「我的瑪莎拉蒂飛了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 11:38:12
該名女網友在臉書發文，並貼出發票APP截圖，只見照片中，一筆去年11-12月的發票號碼「UC31150905」剛好幸運對中統一發票的1000萬特別獎，但因為這筆消費是她用信用卡紅利金抵購的，實際花費金額為「0元」，因此無法兌獎。
碰上這樣的事，也讓原PO不禁直呼「我用信用卡紅利金抵購的0元發票明明號碼全中，卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，哎，我的Maserati（瑪莎拉蒂）......」。
事實上，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，發票上無金額，或金額載明為零或負數者，並不適用統一發票給獎的規定，另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。因此該名女網友只能忍痛跟一千萬擦身而過。（編輯：郭佩蓉）