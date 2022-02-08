《殭屍校園》同學們「真實年紀」全超齡！高中老大已33歲
熱門影集《殭屍校園》大膽使用新生代演員擔綱主演，事實上劇中許多高中生都是「超齡」演出，其中飾演惡霸的吳熙俊，現今已33歲，而首位感染病毒成殭屍的邊緣人也已超過30歲，「穿上制服瞬間降齡」讓觀眾嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-08 15:18:40
該劇初期以「校園霸凌案件」帶出病毒感染主軸，第一惡霸吳熙俊教唆劉仁秀脫掉吳惠秀制服並拍下裸體影片的橋段，備受爭議。撇除劇情不提，吳熙俊出演過不少韓劇，是韓劇迷熟悉的配角臉孔，而他現年已33歲，這次以高中生身分參演，相當無違和；而劉仁秀跟吳惠秀實際年齡也遠超過學生時期，前後者分別為23歲與26歲。
此外，劇中後期倖存者「大塊頭」林載赫、「射箭女神」河勝理、「滿嘴髒話女」李恩泉、「班長」趙怡賢、「秀赫」羅門，以及男主角「青山」尹燦榮，也都超過20歲，唯獨女主角「溫召」朴持厚符合高中生年齡18歲。
※【NOWnews 今日新聞
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