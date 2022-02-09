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《鬼滅之刃》大哥變身！到《讓我聽見愛的歌聲》當閃電男

▲日野聰配音《鬼滅之刃》炎柱一角令觀眾動容，他這次飾演《讓我聽見愛的歌聲》的柔道青年「閃電」。（圖／木棉花）
▲日野聰配音《鬼滅之刃》炎柱一角令觀眾動容，他這次飾演《讓我聽見愛的歌聲》的柔道青年「閃電」。（圖／木棉花）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-09 11:30:00

日本電影《讓我聽見愛的歌聲》集結眾多新生代演員，以及重量級聲優卡司，包含土屋太鳳、福原遙、工藤阿須加，《咒術迴戰》禪院真希的聲優小松未可子、《JoJo的奇妙冒險》喬納森喬斯達的聲優興津和幸，以及《鬼滅之刃》炎柱的聲優日野聰等。

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▲土屋太鳳（左起）、小松未可子、工藤阿須加、福原遙、興津和幸是《讓我聽見愛的歌聲》聲優。（圖／木棉花）
▲土屋太鳳（左起）、小松未可子、工藤阿須加、福原遙、興津和幸是《讓我聽見愛的歌聲》主要聲優。（圖／木棉花）
土屋太鳳為主角「詩音」配音，她印象最深刻的是導演提供的演出指示：「詩音希望讓所有人都能幸福，請務必重視她為此表現的堅毅模樣與堅強的心。」並描述她是「即使寂寞，也能開朗的說話」的角色，同時回想媽媽曾說過：「如果無法珍惜重要的事物，就沒辦法珍惜重要的人。」所以演唱電影歌曲是懷抱著傳達「在背後鼓勵著大家，並為各位帶來勇氣」的心情，希望電影可以傳達出友誼與情感的重要。

同樣演出主角「悟美」的福原遙，是演員、主持人也是模特兒，她以日劇《咖啡遇上香草》、《搖曳露營》與電影《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～Final》等作品，成為演歌雙棲的新生代女星。「悟美」直率真誠、因為正義感強烈而看起來有點冷漠，但內心是個溫柔的女孩，由於不擅長與人溝通，與「詩音」相遇後，「悟美」所產生的變化，讓觀眾感動不已。

工藤阿須加非常喜歡動畫，原本就希望有朝一日能挑戰配音工作，所以對於能夠配音「十真」感到非常興奮，此角對青梅竹馬「悟美」抱有好感，卻始終無法將心意傳達給對方，「直男」性格非常像熱血漫畫的主角，他相信觀眾會因而對自己產生認同感，抱著要完成這部好作品的心情全力演出。

興津和幸得知接到的角色是原創動畫的帥哥高中生「阿後」時，坦言非常開心，他正在與「綾」交往，但是兩人的關係處於冷戰，所以要跟上劇情同時，也要呈現出不愉快的微妙感並不容易。

和興津和幸共演學生情侶的小松未可子，略微低沉的聲線使她男女角色都能駕馭，她看過劇本後發覺這位女學生其實很開朗活潑，但性格是隨著劇情才有所轉變，體會到「追求眼前的幸福、填補所欠缺的事物的幸福、思念他人的幸福、為成就未來的幸福、驀然回首時終於恍然大悟的幸福」。

知名聲優日野聰以《鬼滅之刃》的炎柱一角令觀眾動容，他這次飾演的柔道青年「閃電」個性純真，表示配音過程很充實，對於故事中用歌聲將心意傳達給他人的方式，自己內心被震撼，因為現代社會中，人們的關係淡薄，故事值得觀眾好好思考。《讓我聽見愛的歌聲》2月11日在台上映。

▲日野聰是《鬼滅之刃》炎柱的配音聲優。（圖／木棉花）
▲日野聰是《鬼滅之刃》炎柱的聲優。（圖／木棉花）

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