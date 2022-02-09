《鬼滅之刃》大哥變身！到《讓我聽見愛的歌聲》當閃電男

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同樣演出主角「悟美」的福原遙，是演員、主持人也是模特兒，她以日劇《咖啡遇上香草》、《搖曳露營》與電影《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～Final》等作品，成為演歌雙棲的新生代女星。「悟美」直率真誠、因為正義感強烈而看起來有點冷漠，但內心是個溫柔的女孩，由於不擅長與人溝通，與「詩音」相遇後，「悟美」所產生的變化，讓觀眾感動不已。
工藤阿須加非常喜歡動畫，原本就希望有朝一日能挑戰配音工作，所以對於能夠配音「十真」感到非常興奮，此角對青梅竹馬「悟美」抱有好感，卻始終無法將心意傳達給對方，「直男」性格非常像熱血漫畫的主角，他相信觀眾會因而對自己產生認同感，抱著要完成這部好作品的心情全力演出。
興津和幸得知接到的角色是原創動畫的帥哥高中生「阿後」時，坦言非常開心，他正在與「綾」交往，但是兩人的關係處於冷戰，所以要跟上劇情同時，也要呈現出不愉快的微妙感並不容易。
和興津和幸共演學生情侶的小松未可子，略微低沉的聲線使她男女角色都能駕馭，她看過劇本後發覺這位女學生其實很開朗活潑，但性格是隨著劇情才有所轉變，體會到「追求眼前的幸福、填補所欠缺的事物的幸福、思念他人的幸福、為成就未來的幸福、驀然回首時終於恍然大悟的幸福」。
知名聲優日野聰以《鬼滅之刃》的炎柱一角令觀眾動容，他這次飾演的柔道青年「閃電」個性純真，表示配音過程很充實，對於故事中用歌聲將心意傳達給他人的方式，自己內心被震撼，因為現代社會中，人們的關係淡薄，故事值得觀眾好好思考。《讓我聽見愛的歌聲》2月11日在台上映。