馬辦籲福食再一次公投 綠營：需再等到2023年12月底
行政院昨日預告將開放日本福島五縣市食品，前總統馬英九辦公室則認為要再辦一次公投。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀今（9）日表示，尊重國民黨看法，但要再發起公投必須等到2023年12月底之後，會再請台灣人民來決定，一定會好好尊重。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-09 10:12:22
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，公投成案通過後，對行政部門約束力是2年，2018年的公投確實有針對日本福島五縣市食品，但到目前也已經4年了，該公投提案已失去效力，公投不是無限期約束行政部門。
另外國民黨立法院黨團要求，把行政命令備查改為審查，甚至杯葛行政院長蘇貞昌到立院施政報告。鄭運鵬指出，尊重國民黨的提案權，但現在還沒在院會提出，所以不知道提案內容，等提案時會再來處理。
鄭運鵬表示，蘇貞昌是依照《立法院職權行使法》，開議後一個月內到來報告，目前書面報告已經送到立法院，2月哪時候開議、國民黨有什麼動作？目前還沒朝野協商。
鄭運鵬說，若沒有施政報告，怎麼在備詢的時候說明日本福島食品開放相關政策，呼籲國民黨要多思考，沒有開議要如何質詢，有疑義的話也是需要行政部門來做說明；國民黨團戰場在立法院，不開會就會失去舞台。