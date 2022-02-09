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柯文哲稱靠福食入CPTPP「別做夢」　議員：超時空自打臉

▲台北市議員林穎孟9日表示，台北市長柯文哲昨日稱靠開放福食加入CPTPP「別做夢了」的說法，根本是「超時空打臉之術」。（資料照／記者丁上程攝，2021.10.13）
▲台北市議員林穎孟9日表示，台北市長柯文哲昨日稱靠開放福食加入CPTPP「別做夢了」的說法，根本是「超時空打臉之術」。（資料照／記者丁上程攝，2021.10.13）

記者丁上程／台北報導

2022-02-09 11:21:44

行政院昨（9）日召開記者會，宣布將開放福島食品進口台灣，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲昨日受訪時也直言，要靠開放福食加入CPTPP「別做夢了」，更直言「是給老百姓不切實際的期望」。對此台北市議員林穎孟指出，柯文哲根本是「超時空打臉之術」，質疑現在的說法根本是在打臉過去的自己。

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林穎孟指出，2021年北市議會總質詢時，柯文哲向她表示「開放福島食品才是影響加入CPTPP的關鍵」，並並表示支持加入CPTPP、認為政府應面對福島食品。「結果今年台灣真的認真面對、讓福島食品重新回歸科學檢驗以利加入CPTPP時，柯市長又說『別做夢了』？」林穎孟說，去年的柯市長又來打臉今年的柯市長了，市長突然又對加入CPTPP抱持不確定態度，到底是支不支持台灣加入CPTPP？要自打臉幾次？

林穎孟表示，CPTPP目前會員國，都是以科學論開放福島食品，而日本長年多次呼籲台灣應該以科學標準檢驗，而非以產地論，並且表示此確實是加入CPTPP的關鍵。2018年，中國國民黨將「福島食品」同等於「核能輻射污染食品」，以文字誤導大眾，本質就是反科學、操弄民粹，藉以達到阻礙台灣加入國際的政治目的。

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