春節至今桃園社區未篩出新案例 鄭文燦：沒有隱形傳播鏈
桃園市長鄭文燦今（10）日在桃園疫情說明記者會表示，桃園目前的居家隔離人數持續下降中，昨日有一位案17805出院後自行採檢又為陽性，但Ct值很高，未列為個案。而桃園自2月3日春節至今，社區並沒有篩出新個案，代表社區目前沒有隱形轉播鏈。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 10:05:48
鄭文燦表示，桃園昨日社區採檢站採檢562人，並沒有新增個案，唯一一例陽性是出院後又去自行採檢的案17805，但研判為舊案未列入。鄭文燦指出，桃園自2月3日以來，新增的確診者都是從原本匡列隔離範圍之中採檢而來，社區中並沒有篩檢出新個案，代表沒有隱形轉播鏈。而之前幾次尚未找到感染源的案例，市府也會後續監測14天。至於亞旭群聚案已在收尾階段，詳細將交由前進指揮所說明。
至於桃園明天開學，鄭文燦指出將採取一人確診，全校停課14天的措施，並要求學校嚴格落實相關防疫作為，包括2月底前暫緩校外教學，用餐使用隔板、不交談，每天紀錄體溫，鼓勵老師接種第3劑疫苗等等。（編輯：倪浩軒）
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