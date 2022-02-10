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員工確診人數擴大　嘉聯益：樹林廠續停工！全員PCR檢測

▲新北市衛生局長陳潤秋補充，截至昨日深夜共完成嘉聯益樹林廠1762人的採檢，初步採檢出14例的陽性個案。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市衛生局長陳潤秋補充，截至昨日深夜共完成嘉聯益樹林廠1762人的採檢，初步採檢出14例的陽性個案。（圖／記者陳志仁攝）

中央社

2022-02-10 13:43:59

（中央社記者江明晏台北10日電）PCB大廠嘉聯益員工再傳確診，嘉聯益今天公告，樹林廠暫時停工，10日已停止人員進廠，確診人員及密切接觸者匡列人員依新北市衛生局通知集中隔離，也擴大採檢進行全廠員工PCR檢測，對集團整體營收影響有限。

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新北市府衛生局今天上午表示，嘉聯益電子廠一名移工因出現症狀就醫採檢確診COVID-19，針對廠區及同宿舍員工擴大採檢1762人，初步採檢出14例陽性個案，尚待複驗。

PCB大廠嘉聯益今天針對員工確診COVID-19事宜公告說明，9日接獲衛生單位通報樹林廠外籍員工確診，公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
嘉聯益說明，樹林廠員工9日下午起至今天配合新北市衛生局擴大採檢進行全廠員工PCR檢測，並再次進行全面消毒。

嘉聯益樹林廠暫時停工，10日已停止人員進廠，採檢確診人員及密切接觸者匡列人員依新北市衛生局通知進行集中隔離，已搭乘防疫巴士前往集中隔離所。

嘉聯益表示，已由其他廠區生產線支援，此事件對集團整體營收影響有限，不影響公司整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及新北市衛生局指示。（編輯：潘羿菁）1110210

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