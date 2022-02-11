《蝙蝠俠》精彩電影片段曝光 羅伯派汀森再秀驚人魅力
由導演麥特李維斯執導、羅伯派汀森主演的《蝙蝠俠》，是以法蘭克米勒的漫畫《蝙蝠俠：元年》為本，聚焦於蝙蝠俠年輕時的偵探能力，而蝙蝠俠最傷腦筋的對手謎語人，不斷運用邪惡的謎題及各種酷刑工具，設下陷阱殺害高譚市的菁英份子，並對蝙蝠俠發出戰帖，引導他一步步走向自己設計的陷阱。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-11 11:30:00
《蝙蝠俠》在台北國際動漫節也曝光精彩電影片段，片段中看到布魯斯韋恩（羅伯派汀森 飾演）參加一場喪禮，詹姆斯高登警司（傑佛瑞萊特 飾演）也正與同事討論失蹤的檢察官吉爾科森（彼得賽斯嘉 飾演），之後現場突然一陣騷動，一輛車失控衝進喪禮現場，而下車的人正是吉爾科森，他的嘴巴被膠帶封住寫著「No More Lies」（不再說謊），身上帶著謎語人給蝙蝠俠的訊息。
蝙蝠俠這位「世上最偉大的偵探」總是運用心理戰術、強大體力及先進科技打擊犯罪，包含他親手打造的蝙蝠裝、造型酷炫的蝙蝠車，都能讓高譚市的每個罪犯心驚膽戰。作為超級粉絲的炎亞綸也特別到場，表示蝙蝠俠是自己很有感的英雄，他用自己的方式來詮釋正義，而世界上沒有絕對的正義或黑暗，但如果要對蝙蝠俠說一句話，他表示也希望能像蝙蝠俠一樣維持正義，成為希望的象徵。