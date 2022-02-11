超商咖啡每天買？營養師點「6種人」該減量：會越喝越累
咖啡是許多人的精神糧食，無論是上班族或學生，每天早上一杯咖啡來醒腦都是不少人必做的事，但營養師提醒，咖啡因若攝取過量可能會越喝越累，甚至引響心血管健康，大家都應適量就好，特別是有心血管疾病的人，有喝咖啡習慣的也要多喝水幫助代謝。
編輯中心/綜合報導
2022-02-11 09:47:26
營養師高敏敏在臉書發文，提到開工的這禮拜，應該有不少人每天都靠咖啡因在苦撐，但她強調，咖啡因攝取過量會越喝越累，並造成失眠、心悸 、甚至更容易焦慮，對此她也製圖分享各款超商咖啡的咖啡因含量、含糖量、熱量等營養價值，並特別點名6種人特別需要注意咖啡的攝取。
高敏敏點名，有「心血管疾病」問題的患者需注意，咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮；「心律不整」的人也要注意過量的咖啡因，避免導致神經系統過度興奮，引起心悸；「腸胃疾病」困擾的人，需要小心咖啡因刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，可能過度刺激腸胃；此外，咖啡因會影響大腦中的「腺苷受體」，並刺激腎上腺分泌，進而導致焦慮、緊張，因此「長期失眠者」不宜攝取太多，避免症狀加重；而「孕婦、孩童」也不建議過量攝取，避免影響孩子生長發育；最後「骨質疏鬆者」也要小心咖啡因造成的利尿作用，避免體內鈣、鎂等物質流失。
高敏敏強調，健康成人每日建議咖啡因攝取量為300-400毫克，孕婦則為200-300毫克，若喝咖啡後出現焦慮焦躁、越喝越累、失眠、心悸、心臟砰砰跳、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，就是身體在提醒你需要適可而止、並多喝水幫助代謝了；不過她也指出，適量喝咖啡還是有很多優點，包括提神、助代謝、燃燒脂肪、抗氧化等。（編輯：張志浩）
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